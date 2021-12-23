專為高年級求職者，解決就職路上的疑難雜症，高雄市勞工局首座「高雄市銀髮人才服務據點」在前鎮區揭牌，為55歲以上或退休欲再就業的求職者與企業媒合對接，並提供諮詢與職訓服務，協助再創職涯第二春。

一站式就業服務 共創青銀共榮好職場

在高齡化與少子化的現代社會，就職年齡延長成為必然趨勢，中高齡就業者也是重要的勞動力。為此高雄勞工局針對55歲以上與退休欲再就業的求職者，設置專屬就業服務站，為銀髮族碰到的就業困境，量身訂做提供的專業服務。

64歲的陳先生，兢兢業業從事大貨車司機30年，在近期榮退。退休後的他身體硬朗，希望能夠繼續工作，卻又不知道該如何轉換跑道，透過銀髮人才服務據點的媒合，找到大寮國小的校工職缺，順利樂齡再就職，為自己開啟第二人生。

像陳先生這樣的求職者，近期有逐漸增加的趨勢，以往就業服務中心為全年齡層的求職民眾，對於55歲以上中高齡或退休再就職的求職者，比較難針對個別情況專案處理，而該族群普遍電腦能力不足，體力較弱、或需配合家庭照顧，此外中高階主管退休再就業的族群，更會面臨暫時難以放下身分的調適問題。

銀髮據點聚焦55歲以上或退休再就業者提供服務，為銀髮族就業困境提供專業服務。(圖片提供/高雄市政府勞工局訓練就業中心)

高雄市銀髮人才服務據點以專人服務一案到底方式，幫助高齡求職者，排除重新尋找工作的焦慮感，4位駐點業務輔導員中有3位皆為55歲以上或已退休人士，不僅突顯銀髮再就業的價值，對於求職者更能夠發揮同理心，提供溫暖且貼心的服務體驗。

來到據點的求職者，首先會由輔導員進行一對一諮詢，了解他們過往的工作經驗、目前的生活情形，以及對於接下來生涯安排的想法。清楚掌握每一位求職者的尋職目標，再進一步與企業單位媒合，或為其開發適當職缺。如果資深族群無法明確知其職涯第二春的方向，輔導員將提供測評工具，必要時轉介專業心理諮商師，來協助釐清他們適合的工作規劃。自9月底成立後一個月，來據點登記的民眾總計88人，成功就業者就有29人，將近3成求職者順利投入新工作。

據點輔導員表示，前來求職的民眾可分成勞動服務業的中高齡族群，中高階專業人才失業者，還有追求自我實現的退休人士。各族群面臨的狀況不同，因此據點也規劃多場講座，從銀髮族關注的退休理財、青銀共融等議題著手，透過講座讓銀髮族了解當前的社會趨勢，認識銀髮人才服務據點的服務項目，並鼓勵銀髮族踏出再就業或服務社會的第一步。另外依據求職者的進修需求，據點會媒介合適講者或企業辦理小型課程，透過小班制教學增進人才交流，有些課程結束後亦導入徵才活動，讓上課學員能直接面試，踏出再就業的第一步。

多樣化且深度的諮詢和課程，協助求職者發現自我潛能。像是一位進口服飾店老闆娘，因疫情影響加上電商發達因素而收起店面，囿於經濟需求，已至其他就服站登記求職接受推介工作，但一直沒有得到雇主回應，轉介至銀髮人才服務據點後，輔導員發現她具有美術研究所高學歷，於是建議轉向發展才藝講師，成功在接案平台與才藝補習班取得工作機會，又考量求職者經濟壓力，據點又另外媒合彈性工時的兼職工作。老闆娘表示，現在自己信心滿滿接受人生新挑戰，重新找到了自信。

中高齡就業者具有良好穩定度和責任感，豐富的人生經驗使他們具有較強的溝通協調能力，訓練就業中心主任楊茹憶指出，青銀共事能創造職場雙贏，期望有更多樂齡人才利用服務據點，重返職場發揮人力長才，重現自我充實的生活。

據點以專人服務一案到底方式，幫助高齡求職者，排除重新尋找工作的焦慮感，能夠更有信心重返職場，重現自我充實的生活。(圖片提供/高雄市政府勞工局訓練就業中心)

地址:高雄市前鎮區翠亨北路225號地下一層(近高捷前鎮高中站1號出口)

時間:週一至週五08:00~12:00、13:30~17:30

網址:https://ktec.kcg.gov.tw (中高齡就業)

本文作者：Naru

《Takao樂高雄》2021/12