常聽見人說「我老了，記憶力太差，該來吞銀杏了。」市面上也不乏各類標榜為銀杏的產品，主攻改善末梢血液循環障礙。但營養師高敏敏指出，關於「銀杏能提升記憶力」、「幫助改善循環」這些認知裡有兩大迷思，想要提升腦力、強化記憶功能，10種食物的效果可比銀杏強大多了。

●迷思一：銀杏果強化記憶力？

營養師高敏敏指出，雖然「吃銀杏補腦力」這個說法，在民眾印象裡根深蒂固，但實際上，到目前為止沒有臨床研究能更證實其相關性。因此想靠著吃銀杏果來補腦、強化記憶力，是不正確的迷思。

●迷思二：銀杏果≠銀杏葉

食藥署也強調，銀杏「果」只是一般的食品，並沒有治療疾病的效果；用以製作藥品與保健食品的是銀杏「葉」的萃取物，在耳鼻喉科、心臟科、及神經科等廣泛使用，主要為提升末梢血管擴張作用、強化組織對缺血狀態的耐受性、改善血液循環，調整適當血壓等。

營養師高敏敏指出，銀杏葉萃取物當中，確實有一些類黃酮類的物質，能幫助抗氧化、延緩老化。但如果想要透過吃銀杏葉萃取物來增加記憶力的話，目前也沒有這樣的研究支持。

老了記憶力差多吃銀杏有用嗎？ 專家破迷思揭補腦抗失智「最強菜單」(影音來源/中時新聞網)

食藥署提醒，食用銀杏葉萃取藥物及產品前，務必注意：

1.藥品交互作用：

銀杏葉藥品會抑制血液凝集，與抗凝血劑（如warfarin）、抗血小板藥品（如aspirin、clopidogrel）和非類固醇抗發炎藥品（如diclofenac、ibuprofen）併用，可能會出現交互作用。

2.手術前7天應停止使用：

由於這類藥品會抑制血液凝集，容易增加手術期間的出血風險，如果近期必須進行手術（包含牙科手術），請務必告訴醫師正在服用該藥品，由醫師進行評估是否停藥；重大手術則務必於手術前7天停止使用。

3.注意藥品不良反應：

該藥品可能會造成出血的不良反應，用藥期間如有眼睛出血、流鼻血、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、意識變差或胃腸道出血（如黑便、血便、吐血）等症狀，應即刻停藥並及早就醫處置。

●適量均衡攝取 這些食物是補腦「最強菜單」

高敏敏營養師表示，維持腦力運作，最基本的就是日常作息要正常，像是熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食油炸物等習慣都會傷腦，壓力大也會造成腦部疲累。高敏敏營養師推薦這些天然食材，都是大腦喜愛的營養來源：

(資料來源/高敏敏營養師粉絲頁)

營養師表示，這些健腦食材可以搭配在一起享用，比如說來杯莓果加上優酪乳，除了能補腦，還能幫助有「第二大腦」之稱的腸胃順暢，讓身體兩個大腦一起健康！