廈門海峽城鄉發展基金會啟動村落社區營造時，經常挖掘村莊裡的「女力」，從大媽們身上找到亮點，進而帶動年輕人參與，連大媽們帶來的孫子輩，也跟著從小培養村落愛鄉意識。

最早海滄區青礁村蘆塘社啟動鄉村振興時，社造員便創建「愛心媽媽團」，將年輕媽咪揪成團，一起為社區發展提供意見，共同努力；到了後來，其他村落的社區營造、鄉村振興，或者叫「開心婆婆」、「虹彩妹妹團」，名稱不一，但女力必然是村中的標配。

楊姓社造員負責的村落當中，女性人口年齡層偏高，虹彩妹妹團的參與者年齡落在55至75歲間，其中還有些人不識字，雖然有手機，卻只用來打電話，連傳簡訊都不會。

婆婆阿姨們上課中，努力學習當一個好導覽員。（圖/城鄉發展基金會提供）

社造員從教導下載手機微信APP開始做起，「就當作老人大學的手機使用班」，協助建立帳號、指導用微信紅包、充值話費（不用再跑去電信局充值），每個人掛好頭像，讓大家加入微信群。

有趣的事情來了，每當在群組裡要宣布事情或者要@某人，必須先用文字發一遍，再用語音講兩遍，因為語音又要分為閩南語跟國語（大陸稱普通話），如是者總共三次，才算完成。

學習使用手機的課程，彼此互相幫助。（圖/城鄉發展基金會提供）

但這些阿姨婆婆們，從此很喜歡揣著手機兜風，不管在巷口推車玩孫子，或者到雜貨店前閒聊，一旦微信警示音響起，就紛紛掏出手機回話。社造員如果要找特定人士卻等不到回話，用群呼方式，其他人會跑去幫忙叫人看手機。

不管是媽媽團、阿姨團或婆婆團，一旦引發她們對社區的向心力，迸發出來的力量勢不可擋。每個星期參加鄉村座談會，晚上練腰鼓隊或廣場舞，學習導覽課程或用手機拍影片，氣勢十足，還會把家裡的年輕人拖出來幫忙。

媽媽婆婆晚間在村落廣場練腰鼓，一切聽鼓點行動。（圖/城郷發展基金會提供）

廈門周邊的村落有個特色，本地年輕人多半是白天進城區上班，下班就回家，於是家中老人要承擔照顧第三代的責任。阿姨婆婆們參加課程時，小蘿蔔頭就會被帶來跟著上課，有時自成一團到田野間去放肆，有時跟著幫奶奶遞紙筆。

村落開會尋找鄉村代言人，阿姨們集思廣益。（圖/城鄉發展基金會提供）

總結城鄉基金會在村莊裡釋放女力的結果，這些阿姨婆婆們參與度高、有熱誠，而且能拉動第二代、第三代參加活動，充滿自信，很多大媽氣場十足，面對來參訪的外地人，總是能大聲宣揚自己家鄉的特色，樂意將村落的社區營造成果與外人分享。