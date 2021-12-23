才30出頭的張先生，女朋友陪著他來門診，表情靦腆、小聲且含蓄地說：「和女朋友那個時候遇到一點問題」。醫師仔細詢問後才知道，原來他與女友第一次親熱時，因為太緊張，上陣時發現自己居然不行，此後對自己失去了信心，甚至想說會不會是DIY太頻繁？做了抽血檢驗後一切正常，負面壓力仍然如影隨形。根據最近的一項調查統計，台灣40 歲以上的男性，每 2人就有 1人有勃起功能障礙。

台灣男性學醫學會陳煜理事長表示，勃起功能障礙主要是因為陰莖動脈血管阻塞所導致，由於陰莖的血管比較細又小，當它阻塞 50％時，就容易出現勃起問題，而且此時冠狀動脈恐怕已有30％的阻塞程度，因此，勃起功能障礙常被視為是心血管疾病的警訊，千萬不能等閒視之。

●引發勃起功能障礙3原因

引起勃起功能障礙主要分為三種因素，包括器質性、心因性與混合性。心因性的部分，多半是因為生活工作壓力過大，或是受到伴侶相處關係影響所致；器質性多為三高等代謝性症候群影響，三高容易導致血管病變、神經病變，然而現代人晚睡不運動的不良生活習慣也是導致勃起功能障礙的因素之一；至於混合性則是受到前述兩種原因交互影響而引發。

陳煜進一步說明，大多數的勃起功能障礙多與血管功能異常有關，像是患有肥胖症、三高等代謝性症候群的男性，通常會比健康者較早出現不舉等勃起功能障礙的問題。據統計，代謝症候群中的糖尿病患者，性功能障礙風險提高了 4.1 倍，有周邊血管疾病問題的人，風險則提高2.6 倍、高血壓患者則是1.6倍、另外，憂鬱症患者的性功能障礙風險也提高了1.8倍。

●勃起功能障礙患者越來年輕

台灣男性醫學會常務理事蔡維恭則表示，以往大家總會認為，勃起功能障礙多半是中老年男性才會發生的事情，年輕人身強體壯，不會有這些問題；但根據調查統計資料顯示，這幾年來，20、30歲的年輕患者有增加的趨勢，更值得注意的是，年輕時就患有勃起功能障礙的人來就醫時，通常都已達到中度或是重度，而且有將近5成患者，有嚴重的勃起功能障礙。

一般來說，勃起功能障礙患者通常都有許多共病症，包括高血壓、高血糖、高血脂等慢性疾病，有些人則是體型肥胖，除了性慾降低之外，因為愛愛時表現不理想佳，甚至還有人常常半途而廢，甚至不敢面對另一半的大有人在。可惜許多有勃起功能障礙的男性，礙於面子或沒有勇氣尋求專業醫師的幫助，卻在網路上大尋解決之道，甚至嘗試來路不明的偏方，或是誤用的偽藥，這些不但沒有幫助，還可能因此傷害了健康。

●尋求專業醫師治療，改善性生活的關鍵

蔡維恭表示，其實勃起功能障礙就跟罹患了高血壓、心臟病一樣，都不可以亂用偏方，需要尋著正當管道，並找專業醫師來評估和治療。治療方面，勃起功能障礙患者多採取藥物治療，但患者中斷治療的情況非常高，在治療半年之後，若藥效不如預期，有高達8成的患者會放棄。

根據調查統計，患者對藥物最不滿意的原因，包括藥效起作用的時間太長，可能另一半都等得性趣缺缺了，還有勃起持久度不夠長，另外，還有藥物的副作用讓人不舒服…...等等。至於最理想藥效起作用時間，最好在1小時之內，而藥效維持最好可以達2-4個小時，至於副作用，都希望可降低頭痛、消化不良、臉部潮紅等症狀。

●針對個人狀況選擇適合藥物

蔡維恭說明，治療勃起功能障礙的藥物現在有多種選擇，若民眾藥此需求，建議還是要經過專業醫師的診斷，評估個人的狀況，給予最適合的藥物來治療；尤其是有三高問題的患者，更要注意治療藥物與本身就在吃的三高藥物之間的交互作用。