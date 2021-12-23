藝人李蒨蓉出道演藝圈多年，與另一半李德立育有2名兒子，2015年因阿帕契風波一度沉寂，藉由信仰找到正面力量；今年6月兩夫妻一度大吵到差點鬧離婚，所幸孩子的一句話打醒了她。李蒨蓉昨(22)日分享與老公的合照，牽手歡慶一起度過滿18年的婚姻，並發長文感嘆「當時的愛情跟現在好不一樣」，但如今擁有的是「更踏實的幸福」，溫馨放閃。

李蒨蓉昨(22)日在臉書分享與老公的牽手合照，長文宣告：「今年是我們結婚18週年，加上前面戀愛7年，總共25個年頭，超過我一半的人生。」她感嘆：「偶爾我會想，如果當年沒懷孕、沒結婚，一切會變成何樣？回首來時路跌跌撞撞、吵吵鬧鬧，婚姻有愛情、有甜蜜，也涵蓋了義務與責任，無法篩選 唯有全部接招。」

李蒨蓉表示：「婚姻修剪了我們的自私、任性，磨平了我們的脾氣，使我們變得柔軟、更願意付出，我們感謝擁有彼此，生活中的難處 不用一人面對，假設性的問題我不會再想，灑脫的自由是抓不住的想像。」又說：「慶婚18年，老公和我選擇再訪花蓮，兒子們很識相不當電燈泡，留守家中幫忙顧狗。」指出這確是一場只有兩人世界的甜蜜之旅。

李蒨蓉坦然告白：「三天兩夜我們哪裡都沒去，沒有踩點，沒有行程，悠閒慢活地待在度假村，散步聊天、浪漫晚餐，回憶起以前我倆年輕時，去峇里島約會度假，也是做相似的事。」最後她有感而發地感性結論：「當時的愛情跟現在好不一樣，如今我們擁有的是，更踏實的幸福～」

疫情三級警戒期間，先生跟小孩在家的時間變長，李蒨蓉6月時曾在臉書抱怨，居家防疫，已經快把人給逼瘋，夫妻間的摩擦在所難免，但當天卻氣到手發抖、爆粗口。18歲的兒子過來抱抱，她對兒子說：「媽媽要離婚」，沒想到兒子反問她：「那我要跟誰？」讓李蒨蓉頓悟，現階段，家庭是孩子的全部，事後也頓悟夫妻間的相處之道。