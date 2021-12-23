全台房市火熱，也推動房價步步高升，讓許多民眾喊苦買不起房，甚至在租金指數也創下新高紀錄，夢想想要擁有自己的家愈來愈遙遠，一名台中上班族就在PTT論壇指出，半年前想說房子太貴，就先觀望個半年再說，如今1坪又貴了4~5萬元，讓他大喊存錢追不上漲價速度。

該名網友表示，「半年前看房就覺得貴的下不了手，就先觀望個半年再說，結果最近又開始尋找物件的時候，預售屋不看，發現台中市區25～30年房，都比半年前1坪又貴了4～5萬」，不懂到底房價在漲什麼。

網友指出，假如買20坪2房就比半年前高出100萬才買得到，這種漲價速度根本追不上存錢速度，就連中古屋這種比預售屋優先順序在後面的物件也有明顯漲幅，新建案的開價更不用說，一定相當驚人。

對此，網友紛紛留言指出，「又一個以為等就會跌的，只會越等越漲拉」、「你可以再觀望半年啊」、「台中就宜居城市第一名阿，往北往南都方便」、「非六都縣市都在狂漲了，到底是有什麼信心認為第二大城房價會跌啊」。

也有網友分享經驗，「一年前買990路過，現在已經漲到1200左右」、「別說高雄台南，連人口跑到台中的彰化房地產都漲翻了」、「不是台中，是台灣」、「北屯2年80%，真好賺」。