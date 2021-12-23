詐騙手法層出不窮，近期投資詐騙猖獗，透過簡訊、LINE、電話等方式誘騙民眾。有網友近期被剛認識的女生拉進投資群組，裡面推廣一些投入資金就可獲得高報酬的課程，但也知道是詐騙一笑置之，未料認識的女生直接幫他匯款40萬，稱要他去試試看，讓他十分傻眼。有知情網友透露這種詐騙的暗黑手法，「這種明顯就是詐騙啊，快逃啊你」。

1名網友在社群平台mobile01發文，稱最近被剛認識的女生拉進一個買指數的群組，裡面推出一些投入40萬就能賺進百萬的課程，而老師會全程帶著操作，但他也知道這種群組的危險性，絕對不可能投入資金。

裡面除了課程推廣外，似乎還有人營造踴躍投入資金的氛圍，原PO表示，在推廣課程後，有一堆人貼出銀行匯款圖，而一旁看著的他則是當笑話看待，不打算掏錢出來，然而認識的女生竟直接幫他匯了40萬，對方稱要他去試試看，讓他十分傻眼，「想問一下各位大大這是什麼操作？有沒有遇過這種詐騙？」。

底下網友看了貼文紛紛警告原PO不要再聯絡了，若有40萬賺百萬這種高報酬獲利，自己賺就可以，很明顯就是詐騙，「這麼真好賺是絕不會公開的」、「這種明顯就是詐騙啊，快逃啊你」、「這不是詐騙，什麼才是詐騙」、「之前有個很有名的詐騙，當然銀行會把錢匯申請人的帳戶，但是你會接到詐騙集團的電話，說他匯錯款要求你把錢返還，如果你把錢匯給詐騙集團，你會莫名其妙的背上一筆貸款」。

另外，有知情網友透露，這種一開始幫你出40萬資金會有獲利，但這些都只是他們系統上的數字資料，根本不是實際東西，然後獲利的金額要領出來，就需要「出金」，而這「出金」就是要你繳保證金，而通常在匯完保證金後，最後的你只剩兩條路走，「1.繼續再匯錢給她，要出金；2.發現是一場騙局，醒了，報案，認賠損失」。