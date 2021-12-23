漢神巨蛋百商圈為高雄發展核心之一，周遭生活機能良好，匯集交通、學區等優質條件。最近有網友看中漢神巨蛋周遭物件，但附近的義享天地及未來富邦凹子底商場完工，一定會帶走人潮，擔心買下後指標性地點沒落，導致周遭房子貶值。不過網友認為夜市商圈或許會沒落，但百貨還是能吸引到一定人潮，從義享天地的人潮就可見巨蛋有多強。

1名網友在社群平台PTT房屋板發文，近期向中高雄巨蛋捷運站附近的物件，3房附平面車位，考量這一區是蛋黃區，周遭交通、學區、生活機能等都十分不錯，又有捷運，開價1200萬還能夠接受。

不過原PO擔憂，因為未來有計畫換屋，富邦凹子底商場未來完工，外加剛完工的義享天地，這些商圈一定會吸走不少人潮，擔心這一區的發展會受到影響，周遭物件貶值，「高雄漢神巨蛋週邊未來會沒落嗎？」。

貼文一出後，大多網友幾乎一面倒認為漢神巨蛋周遭除生活機能強外，不管大眾運輸或開車都十分方便，至少短期內不會沒落，「巨蛋附近除生活機能強外，交通上國10，高鐵，捷運都很方便」、「巨蛋跟凹子底同個生活圈」、「住富邦凹子底商場、義享、巨蛋附近，至少20年內不用擔心」、「夜市商圈會沒落，但百貨還是很強，看看義享人潮就知道巨蛋有多強」、「巨蛋怎麽可能，近高鐵」。

但也有少部分網友持相反意見，表示商圈轉移是正常的現象，「絕對會，商圈轉移很正常」、「肯定會，現在政府作多北高雄，將來楠梓岡山>小港三民，岡山路竹未來會是高雄的市中心」、「絕對會，等著現買現套」。