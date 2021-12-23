混血女星Angelababy（楊穎）15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，如洋娃娃般的高顏值和模特兒級完美身材，讓她從出道就受矚目，和男星黃曉明結婚後人氣更飆漲，儘管結婚5年多屢被傳婚變，她做好女星和人母兩個角色；最近Angelababy穿了一襲典雅長裙出席活動，轉過身更露出白皙美背十分性感，但零修圖照細看發現她又瘦了，讓粉絲看了很心疼。

Angelababy即便已經是人妻和人母，但她在大陸演藝圈人氣依舊相當火紅，每每有新作品或出席活動的穿搭美照，都會變成話題；22日晚上Angelababy出席搜狐時尚盛典，工作室也釋出多張當日打扮，她穿了一襲白色露背長裙，既典雅又露出美背更展現性感女人味。

最近Angelababy穿了一襲典雅長裙出席活動，轉過身更露出白皙美背十分性感。(圖/ 摘自楊穎工作室微博)

而Angelababy走紅毯零修圖照曝光，幾乎沒有太大差別，但有不少粉絲注意到，原本就很瘦的Angelababy穿了白色非但不顯胖，還看起來又瘦了一圈，雙臂更是細到看似一折就斷；讓網友看到Angelababy的美很開心卻又心疼，「絕了，這背部線條太扯」、「每個角度都美瘋了」、「看起來又瘦了，多吃點啊」。

楊穎工作室更釋出當晚花絮照，零修圖照發現Angelababy似乎又瘦了。(圖/ 摘自楊穎工作室微博)

年紀輕輕就出道的Angelababy，外型美豔宛如真人洋娃娃，其實她一入行便飽受整形傳言困擾，2015年她乾脆赴醫院去做整形鑑定，證明自己是天然美女，只有矯正過牙齒。最終結果出爐，Angelababy臉部各部位沒整容，連整形專家祁佐良也稱她的雙眼皮、眼角和口腔部分正常，無切口痕跡。