政府不斷打炒房，國內房價仍持續高漲，台北市蛋黃區房價更是讓人望之卻步。但最近有網友翻看實價登錄，赫然發現北市中正區公寓房價大幅下跌，公寓甚至跌破2年前底，納悶「是有什麼老公寓利空嗎？」。

1名網友在社群平台PTT房屋板發文，用信義房屋查看台北市各區近2年來房價趨勢時，普遍都在歷史新高或是次高左右，但唯獨蛋黃區之一的中正區公寓跌破2年前底，等於疫情以來的暴漲都與它無關，「該地區是有什麼老公寓的利空嗎？怎麼會跟全台灣房市走勢相反？」。

網友看實價登錄，發現中正區公寓房價下殺，跌破2年前底。（圖／翻攝PTT）

根據信義房屋實價登錄顯示，中正區公寓自去年年初以來，房屋均價落在約70萬附近加減10萬起伏，直到今年6月來到高點79萬元後，便開始連續4個月走跌，跌到9月份每坪56.6萬元的價格。

貼文一出後，底下網友解釋，主要是中正區釋出的物件較少，價差又大，如廈門同安街到每坪50萬，南機場是甚至最低可到每坪40萬，而仁愛路或信義路就算到每坪120萬也有可能，「和平西路以南比較便宜，臨沂街杭州南沒什麼釋出」、「城中和古亭環境差很大」、「就最近成交一堆中華路二段之類地段的吧，中正區很大，建中或中華路二段跟萬華差不多」。