民進黨挾人數優勢，將明年度總預算案自委員會抽出逕付二讀，引發爭議。曾擔任立法院副院長的國民黨前主席洪秀柱嚴詞抨擊，民進黨在野主張「委員會中心主義」，如今卻沒收委員會的預算審查權，堂堂國會貶為聽命行事的橡皮圖章，這是憲政與民主之恥，試問民進黨還有什麼臉面批評對岸「專制獨裁」？

洪秀柱痛批，史上頭一遭，民進黨以偷襲的方式，將2兆2千多億的中央政府總預算從委員會抽出、逕付二讀，如此粗暴的手法在國會史上堪稱最醜陋無恥的一頁。

她指出，即使不必改選的「萬年國會」時代，老立委們都還會堅守國會尊嚴，善盡監督審查之責，絕不會像如今的綠委們，俯首迎合當權者，自我矮化成為府院黨的集體附傭，更讓民進黨執政下的國會淪為比「立法局」的處境還不如。

洪秀柱表示，近期媒體的關注重點聚焦在藝人的桃色風暴，也削減了輿論對政府的監督，才讓民進黨有了隻手遮天的機會。或許民眾不清楚國會的運作和議事規則，但這不代表民進黨可以藉此遂行獨裁與專制。

她砲轟，民進黨不要仗著公投贏了就可以為所欲為，無法無天；蔡英文總統也不要以為利用國家機器操作政黨對決，就可以更加專斷妄為，把理應監督制衡的國會踩在腳下，這是違背民主憲政，近乎獨裁專制。

她痛批，民進黨把堂堂國會貶為聽命行事的橡皮圖章，這是國會之恥、憲政之恥與民主之恥，試問如此政黨，還有什麼臉面批評對岸「專制獨裁」？

洪秀柱說，過去民進黨在野所提出的國會改革，很重要一點就是「委員會中心主義」，如今竟然厚顏霸道，直接沒收委員會的預算審查權，民進黨諸多立委還呼應配合，根本是自我繳械、自我閹割、唾面自乾。

洪秀柱批評，而立法院院長游錫堃竟也無視所有在野黨立委的抗議，還在裝聾作啞、視而不見，難道也把自己降級為聽命黨意的「立法局局長」嗎？國會的自主與尊嚴，早已被民進黨破壞殆盡、蕩然無存，如此國會，實在可悲、可嘆。