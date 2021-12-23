黃連煜即將在年底發行最新專輯《滅人山》，這次新專輯設計除了同樣保留以往的摺紙幾何設計外，還挑戰了古老的拍照方式「濕版攝影」。日前上山拍攝宣傳照，由Kair Chen擔任攝影師，黃連煜表示：「可以在自己喜歡的地方拍專輯真的是幸福的，非常感謝！」只是兩款造型：燕尾服與工作服，黃連煜笑說：「明明穿燕尾服比較帥，太太卻說她最喜歡工作服這張，我不明白。」

照片拍攝當天5點起床梳化，一直到下午3點收工，僅拍了「五」張照片，在數位時代很難想像百年前要產生一張影像有多麼困難。尤其是當天拍攝到最後一張，因為濕版攝影非常吃光，團隊選擇的深山拍攝地點發電機到不了，只能捨棄閃光燈，單靠人工補光及藝人「定力」，黃連煜說：「照片需要25秒以上的曝光時間，過程如果移動照片就會模糊失敗，也就是說我必須站著不動25秒。」

聊到一張照片看起來很像黃連煜一手拿小號，一手扛著一棵樹，其實是因為那棵樹橫長在山路上，黃連煜順勢靠著樹就怕自己在那長達20幾秒的曝光時間中稍有晃動，導致照片失敗，沒想到照片效果十足，讓黃連煜變身大力士，就連老婆都大讚說：「最喜歡這張。」