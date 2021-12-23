楊奇煜（小煜）和護理師老婆言兒年初喜迎兒子「Mujo」，先前開心宣布懷第2胎，老婆預產期於明年4月1日，第2胎性別仍未知，他私心盼是個女孩，2寶湊成一個「好」字，預告計畫在兒子明年1月慶生派對上揭曉2胎的性別。

小煜近來釋出新單曲〈戲吧〉MV，大秀演技，他外型帥氣，擁好人緣，談到過去情史，他憶起高一時，年少不懂事，曾同時交往3位不同學校的女生，甚至跟其中1位牽手約會，竟被另外1位女友當場抓包，遭痛批很壞後，才知道自己做錯事，「被罵了花心，才知道1次只能交1個。」

他也解釋小時候家人不會教感情的事，國中讀基督教學校，都沒談戀愛，不知道怎麼跟女生相處，「升上高中覺得有女生喜歡我，就在一起看看。」被痛罵後，他真心懺悔，全部都分手，老婆知情？小煜說：「她沒問過我，但問了我一定老實說。」

新歌MV中，導演安排小煜演出衣衫不整、被用鐵鍊綑綁在椅子上的橋段，象徵困於愛情受到遍體麟傷模樣，他首次被鐵鍊綁3小時，下戲後四肢都紅腫，小煜打趣說：「從來沒有被綁這麼久，很特別的經驗，拍完有『SM』的感覺，超不習慣。」並分享當天剛好拍攝現場的煙機突然壞掉，團隊改燒木炭「噴煙」，他被燻了3小時險些缺氧。