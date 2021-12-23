資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士論文造假，被總統府發言人張惇涵指造謠抹黑，彭文正對張提自訴加重誹謗罪，彭文正的律師張靜日前聲請傳喚前總統陳水扁作證。陳水扁21日上節目被問到怎麼看蔡總統處理博士論文事件？阿扁表示，他沒讀過博士，他是用很簡單的常識，用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文、拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有，就拿出來；若拿不出論文，是因為丟掉，那又是另外一件事。

針對蔡總統論文門，主持人黃光芹21日在網路節目《新聞不芹菜》專訪陳水扁，問阿扁會去作證嗎？還有怎麼看蔡總統處理博士論文以及博士身分的事件？阿扁表示，他從沒留學過，所以也沒讀過博士，他是用很簡單的常識，用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文、拿到博士學位，這是光宗耀祖的事情，若有論文，就拿出來，說「我是寫一本這麼大本、這麼好，你有什麼意見？」阿扁表示，他的想法就是這樣。

阿扁也坦言，他沒有這個經驗，也不知道博士是怎麼讀的、博士論文是怎樣寫的、博士學位是怎樣拿的，還有丟掉論文要怎樣申請、要怎樣補發，他怎麼會知道，因他沒有經過這一段。他是想，作為第三者，如果他遇到這件事，拿出論文就好了，如果拿不出論文，是因為丟掉，所以要補發或怎樣，那又是另外一件事。

針對彭文正的律師張靜認為，蔡英文的博士證書可能如阿扁曾指稱的，是由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」來的，阿扁指出，這傳聞經過好幾手，是因為黃國俊去世時，有朋友說，黃國俊過世，你知道嗎？他曾拜託前倫敦政經學院院長去幫忙處理補發論文的事情。阿扁說，自己是「不疑有他」，本來有論文後來丟掉，就像身分證丟掉申請補發，有什麼奇怪？