民進黨台北市北投區黨部主任許瑞芬在各地方社團相當活躍，還曾在2021年的台北市黨部主委選戰中為吳怡農站台，但她的兒子黃男（24歲）卻在台北市中山區1間高檔牛郎店（俗稱鴨店，牛郎也被稱鴨）上班，還被控以投資名義向女恩客借錢後即人間蒸發，被騙的A小姐（化名）不僅被玩弄感情，甚至連積蓄都賠了進去。

黃男長相帥氣，還有1雙勾人電眼，穿上西裝就像帥氣的韓國男星，但到了夜晚，他化名為「霆鋒」走入燈紅酒綠的中山區，是男公關店的當家紅牌，不過他帥氣的長相卻成了犯罪工具。

長相帥氣的黃姓男子化名「霆鋒」在牛郎店上班，許多女客為了他到店內消費傾盡家財。（圖／讀者提供）

講起自己因為黃男「暈船」賠上積蓄，A小姐數度難過地說不出話。「我對他有好感，所以他因為投資股票需要錢周轉，都是我先借給他，但最後他卻不打算處理這筆錢，就連訊息都不回我，直接人間蒸發。」A小姐說。

本刊調查，從事股票投資的A小姐年約40歲，每天都在股海裡殺進殺出，壓力很大，但收入卻也頗豐碩，她是在朋友的帶領下去台北市中山區的男公關店消費，藉此排遣寂寞、紓解壓力，就在今年年初，A小姐和黃男相遇相識，對他很有好感，雙方在酒桌上互相交換聯絡方式後還多次私下相約見面出遊。

「我們相處的那段時間，他真的把我照顧的滿好的。」A小姐說，黃男的細心、貼心成了致命吸引力，讓A小姐甘願沉淪在他的戀愛陷阱，多個晚上豪擲數十萬元上門捧場，但從今年疫情開始，各大酒店停業，2人多次相約在A小姐住處見面，由於A小姐從事股票投資，因此也教黃男股票操作。

「他常常會缺錢交割，我想說他會還，所以就借給他。」A小姐表示，於此同時，在酒店停業期間，黃男缺錢花用時也是A小姐義無反顧資助，「從今年1月起，我粗估總共借了他20幾萬元，可是他卻一毛錢都沒有還我。」

A小姐前前後後借給黃男20多萬元，最後卻一毛都沒拿回來。（圖／讀者提供、黃鵬杰攝）

A小姐明知歡場無真愛，卻還是深陷於黃男的感情泥沼，不過最近因為投資失利，需要現金周轉，所以向黃男表示希望能拿回20萬，黃男卻人間蒸發，也讓A小姐大夢初醒，知道自己眼中可以信賴的男人是個吸金騙子，目前將透過司法討回公道。

據悉，在本刊截稿後，黃男疑似得知媒體將報導此事，A女帳戶突然收到來自黃男的還款，至於以上指控，本刊致電黃男本人，但他的電話傳接至語音信箱，本刊傳訊給他也未獲得回應。

本刊另致電給黃男的母親許瑞芬，她說自己目前在民進黨部擔任志工，但本刊提及她兒子遭控在男公關店上班，向女客借錢不還，還涉嫌偷拍女客一事，她則馬上說「你記錯了」，隨即掛上電話，不再回應。

更多 CTWANT 報導