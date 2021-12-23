曾在2021年民進黨台北市黨部主委選戰為吳怡農站台的北投區黨部主任許瑞芬，在政壇相當活躍，但她的獨生子黃姓男子（24歲）卻被控，以花名「霆鋒」在台北市中山區1間男公關店上班，還向女恩客A小姐（化名）借了20多萬元後就人間蒸發。

此外，A小姐透露，霆鋒曾涉嫌偷拍與多名女客性愛過程，因而鬧上媒體版面，而他和女客對簿公堂的律師費還是跟她借的。

黃男長相帥氣，還有1雙勾人電眼，穿上西裝就像帥氣的韓國男星，許多女客掉進他的情感陷阱無法自拔。（圖／讀者提供）

本刊調查，今年11月底有一名H女（化名）向媒體爆料，指稱黃男到自己住處聊天，聊著聊著，黃男想和她發生性關係，但H女不願意，因此拒絕黃男，但卻意外發現黃男意圖偷拍兩人做愛畫面。

黃男求歡遭拒後，起身去上廁所，但此時H女卻發現自己的化妝台上，立著黃男手機，她拿起一看，該支手機竟然還開著錄影功能，讓H女驚覺剛才兩人的互動過程，全被黃男手機拍了下來，若是自己答應與黃男做愛，後果不堪設想。

H女找來室友陪同一起質問黃男，他還大方自曝自己都會錄下與女子交歡過程，供自己自慰用。為了保全證據，H女用手機翻攝了被偷錄的6分鐘影片，並要求黃男重置手機，但黃男拒絕，從H女手中搶回手機並打了H女的室友一拳。

H女除了帶室友去醫院驗傷，並前往派出所報案，控告黃男妨害秘密及傷害罪。「他為了不讓家人知道這件事，所以才跟我借律師費跟這些女客打官司。」A小姐說。

「當時發生這件事後，我自己沒有想太多，因為喜歡他所以借他錢，可是不代表這些錢不用還，但他現在的態度很消極，甚至還不回我，不願處理，當時真的看走眼。」A小姐說。

據了解，A小姐事後也向黃男母親許瑞芬告知其愛兒在外的所作所為，但許瑞芬卻不理不睬，甚至在臉書上也將母子合照刪除企圖做出切割。

許瑞芬常和家人外出聚餐，但他兒子黃男卻被控利用女恩客對他的感情吸金。（圖／翻攝許瑞芬IG）

據悉，在本刊截稿後，黃男疑似得知媒體將報導此事，A女帳戶突然收到來自黃男的還款，至於以上指控，本刊致電黃男本人，但他的電話傳接至語音信箱，本刊傳訊給他也未獲得回應。

本刊另致電給黃男的母親許瑞芬，她說自己目前在民進黨部擔任志工，但本刊提及她兒子遭控在男公關店上班，向女客借錢不還，還涉嫌偷拍女客一事，她則馬上說「你記錯了」，隨即掛上電話，不再回應。

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