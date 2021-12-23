總預算案逕付二讀遭批「剝奪審查權」 蘇貞昌：不知國民黨要亂到什麼時候｜中時新聞網

民進黨立法院黨團21日突襲，提案將明年度中央政府總預算案逕付二讀，在野黨痛批執政黨剝奪立委審查權。行政院院長蘇貞昌22日反批國民黨不理性、不盡責、不審預算，「真不知道國民黨還要亂到什麼時候」。對此，藥師林士峰痛批蘇的回應「顛覆三觀」，難以想像台灣何時變得充滿法西斯主義與民族主義份子。

面對在野黨批評剝奪審查權，蘇貞昌表示，新的一年有很多預算要執行，像是全國軍公教人員加薪4％，卻因為國民黨不理性、不盡責、不審查預算，以至於沒有辦法讓全國軍公教人員再過幾天就能加薪，「真不知道國民黨還要亂到什麼時候」。

針對蘇貞昌的回應，林士峰22日在臉書發文，先是驚呼「哇」，緊接痛批蘇言可謂「顛覆三觀」。林指出，這幾年民進黨一黨獨大，把立法院當成「立法局」，21日這天更堪稱國會全面改選30年來，有史以來破天荒第一次，跳過委員會的預算審查程序，直接在黨團協商處理預算，蘇竟還可以怪國民黨要亂到什麼時候。

林士峰痛批，他不知道何時台灣變得充滿了法西斯主義、民族主義份子，連跟大家生活息息相關的公投，都能被操作成「抗中保台」議案；如今連朝野協商都可以跳過，民進黨直接以人數碾壓，然後再來怪國民黨。