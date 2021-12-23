民進黨挾公投結果之勢，準備對《地方制度法》進行修法並強推「竹竹併」，引起各界關注、討論。總統蔡英文昨（22）日在臉書發文，說「考量時間，我認為先讓相關法案儘速通過」，讓新竹縣長楊文科終於忍不住，直接留言問「真的有這麼急嗎？」並嗆聲「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」

蔡英文在臉書發文，針對新竹縣市合併整理出三大原則進行解釋。第一點，六都佔台灣7成人口，而非直轄市的16個縣市，只占其餘人口三成，對於地方治理效率是一個挑戰，更形成資源與地位不對等的現象，因此縣市的整併，牽涉地方政府的治理規模，這已經是必須要處理的課題。

蔡英文指出的第二點，說新竹縣市作為台灣的科技重鎮，在全球供應鏈重組的當下，若進行合併升格，提升地方政府的治理規模，有助強化關鍵產業的發展量能；第三點則是要提升地方政府治理規模，蔡英文表示這點無法一次到位，因此將持續落實「縣市平權」，對地方財政進行公平的資源分配。

蔡英文說，她知道社會各界希望有進一步的討論，「但考量時間，我認為先讓相關法案儘速通過，並持續透過大家的建議跟想法，更周全的面對當前地方自治的課題」。

不過楊文科就在該篇貼文留言，問「新竹縣市合併升格為第七都直轄市，真的有這麼急嗎？」楊文科表示，台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。

楊文科一連提出好幾個質疑，想知道「新竹縣市合併升格，為何不能凝聚共識後進行？為何不能比照由下而上的民主升格方式進行？為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？」並在最後說「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」