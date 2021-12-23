民進黨立院黨團挾人數優勢，通過將2兆2620億元的明年度中央政府總預算案逕付二讀提案，在野黨全面主張民進黨必須撤回提案，落實預算實質審查。資深媒體人趙少康昨(22日)晚間在臉書批評，這次粗暴的逕付二讀，民進黨到底急什麼？連過去國民黨執政的「萬年國會」時期都還尊重基本的程序正義，現在民進黨連與在野黨協商都不肯，簡直無法無天。

趙少康指出，不願接受在野監督，民進黨再次展現一黨獨大專政的蠻橫作風，竟然打破中華民國歷史，將年度總預算逕付二讀，剝奪立委的預算審查權，等於在沒收公投後，再度踐踏台灣民主。他說，預算審查是立委的重要職權，就算是執政黨立委也不能淪為政黨的橡皮圖章、舉手部隊，過去他擔任立委時，也會對國民黨政府編列的預算提出意見，難道現在所有執政黨立委都對明年度的總預算這麼滿意？可以閉上眼睛完全不需要審查就放行？

不只預算案，關於新竹縣市合併議題，趙少康表示，為了新竹市長林智堅一人，因人設事把全國的國土計畫搞得支離破碎，縣市升格需要通盤檢討，區域重劃、交通運輸、都市計劃等都要先做，現在民進黨卻立刻送程序委員會，甚至直接喊出明年六月前通過的時間表，很明顯完全不把在野黨放在眼裡，為了勝選，把台灣的國政大事玩成這樣，真的很悲哀。

趙少康認為，與其只把竹竹合併升格、因人設事，還不如用「北北基、桃竹苗、雲嘉南、高高屏、宜花東等大共同生活圈」的概念進行國土規劃，面對民進黨完全執政完全亂政越來越變本加厲，國民黨必須更團結努力，並聯合眾多看不下去民進黨惡霸的中間選民，才能有力對抗民進黨繼續亂民主亂台。此文已有超過7千名網友按讚、破千則留言，有網友留言表示，「這不意外，因為它們等著分贓」、「一群睡覺的人，隨便它們一直睡吧」、「民主又死了」、「絕對的權力，絕對的腐化」。