王力宏爆外遇，好男人形象秒變大渣男，讓不少粉絲震驚。對此，律師林智群笑說，很多男生看到王力宏外遇後，就開始自信心爆棚，認為自己安分守己秒贏對方，但現實很殘酷，根據他的調查，即便是人設崩壞的王力宏都比普男更有吸引力，引發網友討論，不少人笑說，不論帥還是醜都可能出軌，為什麼不找帥一點的？

律師林智群昨在臉書發文表示，王力宏遭爆外遇以後，不少男生開始自信心爆棚，認為自己還是比較好，至少安分守己就可以贏個80分左右。不過，他認為這些男生可能誤會大了，因為根據他的田野調查，對女生來說，即便是人設崩壞的王力宏，都會比普男還更有吸引力，這個結果大家哭也沒用，只能說現實是殘酷的。

貼文引起網友討論，「難怪老婆這幾天看我，還是如往常一樣的眼神」、「若有四億豪宅住，老公20年不回家都沒問題」、「反正長的帥和醜都會偷吃，那不如找帥一點的，在一起也比較順眼」、「眾男子連作夢都被打醒，天涼還是早點洗洗睡」、「如果可以開放娶10個老婆，女人寧願當王力宏第10個老婆，也不會看上你」。

不過，也有網友坦言，多金又帥氣雖然非常加分，但這種浪漫持續幾天就會消散，畢竟兩人生活在一起，理性終究會大於感性，對方所作所為你都不認同，遲早會受不了。「順眼只有一兩天，之後理性還是大於感性」、「比較愛男生的善良與才華」。