王力宏婚宣布離婚後，被前妻李靚蕾爆料招妓、約砲等諸多不堪過往，讓他不得不道歉並宣布暫時退出演藝圈，近來資深媒體人許聖梅透露上節目準備談「蕾宏之戰」時，竟被一名製作人「大小聲」，讓她不滿表示「需要這樣凶我嗎？」

許聖梅在臉書貼出大陸網友留言，對方表示整個台灣都在談論此事，隨著一波波爆料，突發状况多到來不及反應，這個時候就考驗各節目主持人和名嘴功力，接著指出她評論客觀不帶私人情绪，大讚「您真的是各名嘴當中非常亮眼的來賓，條理性高出一大截」，接著提及某新聞節目男主持人，第一天根本講成史詩級車禍現場，甚至連王力宏老婆名字也念錯，最後來賓幾乎没人願意配合順流程，表示當時第一反應就是「聖梅姐趕快去救場吧，救救這個男主持人在辛苦撑場子的局面」。

許聖梅表示貼出截圖並非要炫耀自己厲害，而是有努力整理資料，希望帶給觀眾最新最完整資訊，接著話鋒一轉，指出某節目製作人為了搶她時間「大小聲」，不滿怒嗆：「需要這樣凶我嗎？今天下大雨，我也在規定時間到了啊。或許，妳是壓力太大，但是對來賓咆嘯不會提升妳的收視率」，接著強調「我的玻璃心已經碎滿地」。

對此，網友紛紛留言：「誰這麼沒水準啊？這業界這麼小，以後沒人上她的節目，看她囂張到哪裡去」、「這麼多年八卦我只喜歡聽你的，因為你做功課很認真」、「很多時候真的不是大聲的人就一定是對的，有些人都是用大聲吼叫來壓制人家，就是情緒修養差勁」。