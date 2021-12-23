封測廠矽格(6257)公告，董事會決議通過2022年資本支出預算案，預計約為35.41億元、由自有資金及銀行融資支應，以因應汰換設備及擴充產能需求，實際執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整。

矽格向來採審慎方式編列資本支出，今年最初編列約35.16億元，因市場需求強勁及訂單需求暢旺，7月一舉追加53％至53.8億元，加計子公司資本支出合計追加125％至46.7億元，使集團整體資本支出預算達100.5億元、調升達80％。

矽格集團前三季實際資本支出79億元，主要新增無線網通、手機、電源管理、高速運算、車電子等晶片測試需求。第四季估約20億元，主要配合明年5G高階手機、WiFi 6E、包括氮化鎵（GaN）在內的電源管理、車用晶片等測試產能建置，全年實際執行估約99億元。

矽格董事長黃興陽先前法說時表示，公司持續看好明年半導體產業市況，由於今年資本支出已較去年大增，且測試機台交期相當長、明年才陸續交貨，預期明年資本支出不會比今年高，但對中國大陸蘇州矽興的資本支出預計將較今年倍增。