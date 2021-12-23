一名人妻在網路透露，她婚後受盡公婆冷嘲熱諷，丈夫看在眼裡都毫無動作，家中僅有喪偶多年的大伯會替她說話，日前大伯突然表明「想照顧她」，她才驚覺過去的好意源於愛意，便詢問網友，「其實我也想逃離這個家，可是我的小孩怎麼辦？」

「公公的哥哥對我說喜歡我」這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，傾訴婆婆習慣冷言冷語，常常向她說，「妳平常只會帶小孩又沒幹嘛，趁空檔去兼差啊！妳想累死我兒子嗎？」公公則在旁搭腔，「妳這個查某沒用啦！當初我兒子要娶妳我們極力反對，現在證明我是對的。」更令她心寒的是，丈夫連一句話都沒幫忙說。

原PO說，她結婚10年，每天清晨5點起床煮早飯與老公、小孩的便當，6點半洗衣服，接著就要送2個小孩出門上學，回來再接續煮午餐、打掃家裡、招待親戚等，日日為了維持家計忙得不可開交，而公婆仍舊不滿意，認為她無法賺錢幫助夫家，全家上下唯獨大伯會替她說話。

原PO續說，大伯喪偶多年，而每次大伯出面替她緩頰時，眾人都因大伯有錢有勢而不敢多言，直到有日大伯來訪，見家中無其他人，便向她說「我很喜歡妳」、「我想照顧妳」等語，她才驚覺大伯的心意，內心忍不住動搖，「其實我也想逃離這個家，我想跟他去台北生活，可是我的小孩怎麼辦？網友們能給我建議嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「簡單一點先離開老公再說吧！十年了，讓你被罵十年也太誇張」、「一失足成千古恨，不要搞到身敗名裂就好」、「正常人會看上自己侄子的太太嗎？如果你蠢到把自己逼到絕路，應該沒人救得了你。」、「妳瘋了嗎？去另一個地獄」。