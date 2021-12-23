最近NBA因眾多球員觸發健康安全協議，導致人員短缺，部份比賽無法如期進行，但也讓急於重返聯盟的新秀、老將有了機會，繼「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)加盟湖人、史蒂芬生(Lance Stephenson)加盟老鷹後，今天又有知名球星回歸，外號「單打喬」的喬強森(Joe Johnson)加入塞爾提克。

Joe Johnson is signing a 10-day deal with the Celtics and is expected to play tonight vs. the Cavaliers, per @wojespn pic.twitter.com/oDpD7rBP4i — Bleacher Report (@BleacherReport) December 22, 2021

據《SportsCenter》、《Bleacher Report》等知名媒體報導，喬強森將與塞爾提克簽下一份10天短約，預計他會在對決騎士的比賽中上陣，《雅虎體育》記者史密斯(Keith Smith)說他會身穿55號球衣，而喬強森生涯起點就是塞爾提克，這次等於重返夢想開始的地方，相信這種感受會截然不同。

對此塞爾提克總教練烏杜卡(Ime Udoka)說：「我們相信喬強森仍然可以打NBA，我們很重視他能給球隊帶來的豐富經驗和領導能力。如果有人關注了他的比賽，那你一定見過他在BIG3聯盟的表現，他已經證明了他仍然可以打球。」在離開NBA後喬強森加入了BIG3聯盟，並兩度獲得聯賽MVP。

而重返聯盟的喬強森接受採訪提到：「對我來說做此決定不需要考慮，我並沒放棄再次回聯盟打球想法，但我對能得到這樣的機會不抱太大希望，很高興能回到這裡，我是個很注意自己身體的人，我的身體狀況很好，老實說，我覺得自己處於有史以來最佳的狀態，所以我已準備好接受挑戰了！」