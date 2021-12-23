台北市議員羅智強先前為拚公投，完成夜宿49天，雖公投結果四案皆不通過，但他認為「跌到再站起來，挫折繼續奮鬥」，日前宣布議會休會後，將展開400公里徒步謝票。而當初第一個報名「陪睡」的國民黨前文傳會副主委鄭照新，如今也報名陪走，讓羅智強大喊「夠義氣」。

羅智強19日在臉書宣布，議會休會後，將展開400公里徒步謝票，從台北走到高雄，感謝所有為民主制衡，不放棄、不灰心、繼續奮鬥的夥伴。他並預告，議會大約1月上旬休會，暫定1月10日出發。

繼全台民主夜宿49天後，羅智強昨（22）日在臉書表示，「鄭照新又再度報名陪我走400公里，夠義氣」！他也說，雖然公投結果不如人意，但制衡之路愈難愈要走，絕不放棄。

文末，羅智強也開玩笑說，「看鄭照新瘦20公斤的目標指日可待」，並喊話「謝謝鄭照新，跌倒再站起，繼續向前行」。

公投夜宿49天結束後，鄭照新（左）又報名陪羅智強徒步走400公里謝票。（圖／摘自羅智強臉書）

而鄭照新昨也在臉書寫下「我又報名了」，知道這400公里制衡強權的路不好走，「但左思右想，不能放棄！許多支持民眾的聲音需要被聽見。」