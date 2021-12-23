前高雄市警局三線一星督察孫啟義，擔任高雄市警局督察室督察期間，被控收賄、包庇色情業者，並接受招待出國旅遊買春、收受24萬元賄款買家電、家具，案經高雄高分院22日審結宣判，依貪污治罪條例罪判處有期徒刑11年、褫奪公權5年，可上訴。

孫啟義2010年12月起擔任高雄市警局督察室督察，對於轄區內有脫衣陪酒的色情營業場所有偵蒐調查、取締查緝的責任，但孫自2013年11月、12月起，接受在小港區經營脫衣陪酒「越南店」的劉姓業者關說，並接受劉男違法招待，前往越南買春，還因不滿意應召女外貌而予以打槍，甚至家裡用的冷氣、洗衣機費用，均是劉出錢幫忙付的，不法所得共34萬8千多元，希望能夠減少臨檢次數及強度。

孫啟義在高雄地檢署應訊時矢口否認犯行，訊後遭檢方聲請羈押禁見獲准，將他依違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌起訴。

高雄地院審理後將孫啟義依貪瀆罪，判處11年徒刑、褫奪公權5年，孫不服上訴，但高雄高分院合議庭22日駁回上訴。可上訴。