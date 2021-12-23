小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸新冠疫情在陝西快速升溫，22日傍晚西安宣布封城，延安、咸陽稍後也傳出封城措施。由於西安是大陸半導體（主要為記憶體）、汽車、裝備製造、新能源重鎮，市場擔憂封城恐引發另一波晶片、汽車產業供應鏈危機，甚且擾亂年末與2022年初大陸經濟成長。。

【1】西安緊急封城 恐衝擊半導體、汽車產業

當前西安經濟主要有六大支柱產業，即半導體為主的電子資訊、汽車製造、高端裝備、航空航太、新材料新能源、生物醫藥。其中最受外界關注的，莫過於以韓國三星為主的半導體產業，以及以民營車企比亞迪帶動的汽車業。

【2】投信拚作帳 五檔最愛買

投信再創連七日買超，合計超過195億元，其中，投信最愛前五強為聯詠、中鋼、聯強、中鴻及欣興，各買超20～55億元。

【3】第三代半導體 黃金陣容成形

台亞半導體（原光磊）22日董事會通過，將透過轉投資公司成立積亞半導體，進軍6吋GaN on SiC磊晶，業內臆測，積亞將會再引進策略合作對象，日亞、台亞、積亞的混血組合被業界評為黃金陣容，全球第三代半導體陣營再添新頁。

【4】第三戶房貸小心 利率地板價噴漲曝光

金融圈人士指出，央行9月理監事會議之後已召集國銀開會，表達希望二房的利率能與一房有所區隔，「不要全部都1.31％」，並建議銀行至少應把水準拉高至1.6％，也因此之後房貸利率出現明確的「三級制」，一房、二房、三房分別為1.31％、1.6％、1.72％。

【5】24小時崩跌釀9兆血腥屠殺 專家點名「夕陽資產」：毫無價值

加密貨幣龍頭比特幣12月初突發性崩跌，自6萬美元高點跌至4.2萬美元，短短1天跌幅達20%，導致加密貨幣市場總市值一度蒸發約3400億美元（折合新台幣約9.4兆）。有專家認為，比特幣在區塊鏈技術實質使用效率很低，甚至不如其他新興加密貨幣，且本身也不是一個很好的交易媒介，除了投資人的信仰支撐外，並沒有任何價值。