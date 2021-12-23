總統蔡英文22日晚間表態大新竹合併升格直轄市，指示速通過修法，被視為幫現任新竹市長林智堅鋪路，引發軒然大波，對此，資深媒體人尚毅夫表示，民進黨會在這時提出新竹縣市合併議題，是因為2022年選要到了，其中，民進黨在桃園有輸不得的壓力，只要桃園輸掉，桃園市長鄭文燦掛掉，蔡英文提早跛腳。

尚毅夫昨（22日）在政論節目「年代向錢看」上表示，在公投前，蔡英文對新竹縣市的合併是扭扭捏捏，猶豫未決，一直到公投後，對於新竹縣市合併的態勢才較為明朗，但若新竹縣市合併將會馬上面臨到一個最大問題，其他直轄市年度稅收恐面臨減少的議題，民進黨能否擺平直轄縣市立委都還很難說。

至於為何民進黨會在此時拋出新竹縣市合併議題，尚毅夫直言，因為想到了2022選舉，現在六都局勢，除了新北、台中、台南和高雄大致底定外，台北和桃園成這場選戰中外界注目焦點，民進黨在台北沒有強而有力的人選，衛福部長陳時中現在民調已輸藍委蔣萬安，負面聲量在台北最高，還有天敵台北市長柯文哲會攪動戰局，所以綠營在北市應該沒考慮推派陳時中參選；此外，四大公投在台北投出的結果，顯示藍軍盤勢很硬，綠營要拿下台北的機率很難。

尚毅夫指出，桃園本來就是藍大於綠的區域，雖然桃園市長鄭文燦執政八年，但議會席次仍是藍營佔多數，並未因鄭而改變，但民進黨在桃園有輸不得的壓力，只要輸掉，「鄭文燦提早掛，蔡英文提早跛腳。因此為了預防桃園輸掉後的政治效應，尚認為民進黨才會考慮新竹合併議題。