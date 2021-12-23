大陸《環球時報》23日報導，外媒持續炒作「大陸攻台劇本」後，又開始把目光轉向「共諜」。大陸國安專家分析這是慣用伎倆，目的有三：一是詆毀大陸，塑造台灣「受害者形象」；二是藉機打擊、整肅、清理台灣情治機構中的國民黨勢力；三是為蔡英文上台以來情治單位許多醜聞轉移注意力。

英國路透社20日刊出〈T—Day：台灣戰役〉調查報導系列第三篇，盤點判決及媒體報導稱，過去10年來台灣至少有21名上尉以上現役及退役軍官因替北京從事間諜活動被定罪，另外有9人仍在接受調查或審判。台灣軍方否認上述報導。

《環時》報導，大陸「國家安全管理的決策體系基礎科學問題研究」課題組成員、武漢大學資訊資源研究中心博士後李白楊表示，西方媒體渲染的「共諜」事件是民進黨當局慣用文宣手法，其目的有三：一是詆毀大陸，塑造台當局「受害者形象」，以騙取不明真相的群眾與外部勢力的支持；二是藉機打擊、整肅、清理台情治機構中的國民黨勢力；三是為蔡英文上台以來情治單位許多醜聞轉移注意力，例如「蔡專機走私事件」「調查局性騷擾醜聞」等。但事實上，台當局的政治操作是其情治單位亂象叢生的根源，例如台當局寧可給美國繳納高額的各種名目「保護費」，也不願意給退役人員提升待遇，導致相關人員主動「洩密」、報復性「洩密」狀況頻頻發生，例如前國防部中將林勤經曾主動向美軍火商洩密，前軍情局上校龐大為主動出書洩密等。

還有分析認為，綠營和一些外媒炒作「共諜案」明顯有政治目的。此前最受台灣內外關注的一起「共諜案」就是向心夫婦一案。台灣大選前的2019年，自稱「共諜」的王立強向澳洲情報機構爆料稱，中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉嫌操縱網軍，兩人因此遭檢調部門約談並限制出境。但台北地檢署調查兩年後，根本找不到證據，向心夫婦11月獲處分不起訴。前立委孫大千直言，這再一次證明暗黑勢力介入2020年台灣大選的事實，「製造競選對手通敵叛國的假像將成為民進黨未來面對選舉的勝利方程式」。