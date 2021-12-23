北部的工作機會與選擇多，吸引不少中南部人北漂生活，有網友表示，他目前住在南部自家的老公寓，月薪約3.5萬元，沒有房貸、車貸等開銷，但為了退休後無後顧之憂，考慮北漂工作多存一點錢，卻又無法下定決心，所以詢問大家，應留在南部，還是北上發展，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，他現在住在南部一間36年的老公寓，月薪約3.5萬元，無房貸、車貸，也不用給孝親費，所以每月還能存2萬元並投入股市，目前已投入近百萬元，但他為了退休後能無後顧之憂，興起了北漂的念頭。

原PO認為，北上工作的薪資待遇應該會比現在更好，每月就能存更多的錢，但如果現在把老公寓賣掉，頂多賣300多萬元，賣完後重新在北部買房，得背30年的房貸，讓他相當猶豫，發文詢問大家會選擇繼續留在南部，還是北上發展？

文章推出後引起網友熱議，不少網友認為北漂工作雖賺得多，但房價、物價也比南部高很多，「去北部就是在幫人繳房租」、「北部的物價、房租就吃掉你的每月存款」、「北部物價貴，吃外面不一定省」、「生活花費差很大，搞不好賺到的錢就打平了」。

網友認為，生活穩定最重要，建議原PO留下，「老實說北部的生活沒有比較好，穩定更重要」、「問就是留，北漂要有決心」、「就算要北漂，房子也不要賣，撐不下去還能回鄉」、「幸福感比較重要，能存錢持續投入股市比較實在」。