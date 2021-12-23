時事新聞雜誌《外交政策》近日引述美資深國防官員說法，指出儘管中國大陸與印度的衝突，讓美國與印度關係走入前所未見的深水帶；但是，危機發展迄今，俄國在烏克蘭邊境大軍集結，北京頻頻派出軍機進入台灣防空識別區(ADIZ)，並增加對台政治、外交與經濟壓力。此時若中印邊界再生爭議，不免讓美方手忙腳亂。

※美方：時機不巧

文中指出，大陸在中印邊界的集結不免讓五角大廈憂心，畢竟這將帶給拜登政府困境。特別是，此時此刻國際體系情勢正不利於美方。包括俄國已在烏克蘭邊界集結11.5萬大軍。雖然美國一再重申，除非俄國發動入侵，否則不會像基輔提供軍事援助；但別忘了，大陸同時也對台灣不斷提升壓力，此時再多一個引爆點，只會讓拜登政府的注意力更為分散。

不過，在2020年5月北京與新德里發生齬齟時，美國政府仍「快速而有力地」在中印混亂衝突中選擇支持印度。當時，北京反對在爭議區中修建公路，而大陸與印度軍隊隨後則展開激烈肉搏戰。雙方爭的是阿克賽欽（Aksai Chin）。衝突甚至可追溯至1960年代，當時兩國為此開戰。

※加強共軍動態交流

圖為印度部隊在北錫金中印邊境的資料照。（圖/路透）

對美方來說，歷經多個政府示愛之後，中印之間的僵局讓華府與新德里拉近距離。目前仍不確定國務院與五角大廈是否會向印度運送更多武器與裝備；但美軍資深官員證實，華府與新德里正展開各個領域的接觸。另1名印度官員則透露，美國更積極地分享關於北京詳細動態的情報。

雖然美方與印度都還是希望以外交解決爭執；但美國國會中部分人士仍不免將危機視為美印加深關係的絕佳機會。民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）表示，「中國對印度拉達克的侵略加劇，只會凸顯為何美印的合作對兩國利益如此重要」。

他補充，「印度是美國天生的夥伴，雙方共享共同的民主價值觀。也因此，當北京侵略不斷地升級時，美方深化與印度現有國防及安全接觸相當重要。特別是過去與未來中國可能對拉達克區的侵略，印度將感謝美國的支援」。

※目光由巴基斯坦轉向北京

事實上，雖然印度傳統的安全威脅來自巴基斯坦；但在過去兩屆美國政府中，印度官員愈來愈感受到北京產生的威脅─專家更直指北京在邊境地區的立場愈來愈強硬。

最終，主權讓北京在邊界問題上態度愈來愈強硬，也難有彈性空間。阿育王大學中國研究中心主任梅能（Shivshankar Menon）近日就表示，「北京決策必然出自政治與戰略原因，不太會僅僅因為戰術考量，但這讓中印爭端死結難解。畢竟，雖然北京將邊界界定為歷史紛爭，並留下讓步與談判空間；但主權是神聖不可侵犯的」。

傳統基金會亞洲研究中心研究員史密斯(Jeff Smith)總結，大陸領導階層最終會發現，印度不可避免的會向西方靠攏。不管怎樣都對北京不利，那為何還要假裝雙方友好。