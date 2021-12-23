Golden State is listing guard Damion Lee in the league's Covid protocols. He joins Andrew Wiggins and Jordan Poole there. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021

這下子勇士可用的射手越來越少了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基23日爆料，繼普爾、威金斯兩人觸發聯盟健康與安全協議停賽，「柯瑞妹夫」達米安李也確定觸發協議停賽，成為勇士陣中第3名觸發協議球員，勇士越來越沒人可用了。

擁有柯瑞妹夫身分的達米安李，本季場均8.4分、3.0籃板，前役取代普爾的先發位置，就有轟下18分的稱職表現，沒想到才隔1天時間，就傳出他觸發協議停賽噩耗，相當巧合的是，目前勇士3名觸發協議停賽球員都屬射手型球員。

不過勇士今天也有好消息，勇士總教練科爾表示，「克雷湯普生今天參加完整訓練，看起來狀態很棒，他真的打得很好，我沒有什麼要宣布的，但他還在持續進步當中。」勇士中鋒盧尼也說：「湯普生看起來像他了，他找回應該有的自信。」

NBA今天仍有一堆球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，除了達米安李，獨行俠的東契奇與柏克、老鷹的胡爾特與路威廉斯、七六人的丹尼格林、快艇的雷吉傑克生、活塞的狀元康寧漢、暴龍的阿奴諾比等人也都觸發協議，可是聯盟堅持不肯宣布長期停賽。