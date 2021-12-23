美國總統拜登昨（22）日親口證實，如果到時候「身體仍健康的話」，計畫在2024年總統大選中爭取連任。

BREAKING: Biden now says he may not be able to run in 2024 if his health declines due to “fate”



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美國《國會山莊報》（The Hill）報導，美國廣播公司新聞網（ABC News）新聞節目「ABC世界新聞」（ABC World News Tonight）昨日播映拜登專訪，拜登被問及是否打算爭取總統連任，拜登回應「是的」。

拜登說：「但是你看，我是一個非常尊重命運的人，命運好多次介入我的人生。如果到時候我的健康狀況如同現在，如果我身體健康，那麼事實上，我會再次參選。」

主持人穆爾（David Muir）詢問，這是否代表拜登將重新對戰前總統川普？拜登笑了笑後回應：「你現在在試圖引誘我。」

他說，「當然，如果他是被提名人，我為什麼不跟川普競爭？」認為只會「增加成功的機會」。

白宮先前多次表示拜登有意爭取連任，不過一個反覆出現的不確定性是屆時拜登將達高齡81歲。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）上周接受《華爾街日報》（Wall Street Journal）專訪時表示，她甚至沒想過拜登再戰2024，或是和拜登談論過這件事。