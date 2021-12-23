永和街頭驚傳槍響 嫌犯持槍躲公寓窗台 警開槍制伏。（圖／民眾提供）

新北市永和區街頭23日發生警匪槍擊案。（圖／民眾提供）

影片直擊》永和警破槍枝改造軍工廠 警匪對峙逮3人

新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，查緝過程中警匪對峙，嫌犯一度還要攀爬屋簷逃逸，警方開槍制止，其中1嫌腳部中彈送醫，另2人已遭警方壓制，案情由警方進一步釐清中。

據悉，3嫌於永和區福和路某民宅經營槍枝改造工廠，陳姓主嫌日前還曾參與板橋槍擊案，警方獲報，陳嫌疑利用福和路某民宅作為槍枝改造工廠，逮捕過程中雙方對峙，其中1嫌還要攀爬屋簷逃逸，遭警方開槍擊中腳部，另2人也遭壓制。