新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，查緝過程中警匪對峙，嫌犯一度還要攀爬屋簷逃逸，警方開槍制止，其中1嫌腳部中彈送醫，另2人已遭警方壓制，案情由警方進一步釐清中。
據悉，3嫌於永和區福和路某民宅經營槍枝改造工廠，陳姓主嫌日前還曾參與板橋槍擊案，警方獲報，陳嫌疑利用福和路某民宅作為槍枝改造工廠，逮捕過程中雙方對峙，其中1嫌還要攀爬屋簷逃逸，遭警方開槍擊中腳部，另2人也遭壓制。
新北市永和警分局偵查隊今（23日）上午7時許，前往永和區福和路查緝槍枝改造工廠，查緝過程中警匪對峙，嫌犯一度還要攀爬屋簷逃逸，警方開槍制止，其中1嫌腳部中彈送醫，另2人已遭警方壓制，案情由警方進一步釐清中。
據悉，3嫌於永和區福和路某民宅經營槍枝改造工廠，陳姓主嫌日前還曾參與板橋槍擊案，警方獲報，陳嫌疑利用福和路某民宅作為槍枝改造工廠，逮捕過程中雙方對峙，其中1嫌還要攀爬屋簷逃逸，遭警方開槍擊中腳部，另2人也遭壓制。
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