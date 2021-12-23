大陸一線女星趙薇以《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等戲劇紅遍全亞洲，但趙薇在8月底突然「被消失」，微博超話無法顯示、與她相關作品突然下架，更傳出趙薇被列入「劣跡藝人」，而趙薇遭封殺後行蹤成謎，甚至傳出跑路到法國，不過港媒近日就直擊，趙薇開車現身香港某加油站，由於趙薇沒戴口罩，她還被形容是「臉色慘白、披頭散髮」。

45歲趙薇傳出被封殺後，形同人間蒸發，她和工作室的微博都沒有更新，趙薇雖然偶有發聲，但她已不如以往活躍，行蹤成謎的趙薇，甚至傳出跑路到法國，不過根據《東網》報導，趙薇昨（22日）被直擊開著中港車牌的白色賓士車，現身香港荃灣青山公路的某間中資油站，身邊坐的一位穿白色上衣的眼鏡男子。

由於趙薇沒戴口罩，她也被港媒清楚看到面貌，港媒形容趙薇「臉色慘白、披頭散髮」，她和以往巨星模樣差很大，而趙薇向加油站服務員詢問相關問題後，便開車離開，該服務員一開始想不起趙薇的名字，後來則肯定說：「是趙薇」，但之後就封口不願多談。

趙薇被封殺的確切原因眾說紛紜，有一方猜測是藝人張哲瀚因靖國神社事件被指辱華，連帶趙薇過去穿「日本軍旗裝」舊事跟著被挖出，也有一說是趙薇夫妻的賺錢、投資致富方式有關，但當事人和官媒都尚未回應。