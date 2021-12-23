一名女網友周二冬至當天帶3歲女兒去拜拜，結果女兒拜完突然指著外面的桌子說好多人並鬧著要回家，但她轉頭卻只有看到一個阿姨在擺供品，回家以後女兒說「當時有很多人都在吃媽媽要拜的東西」，而且很吵。讓原PO聽了覺得很神奇，也笑說可能土地公當時在宴客，引發網友熱議。

一名女網友日前在臉書社團《靈異公社》發文表示，冬至（21日）那天早上，她帶著3歲女兒去拜土地公，拜完以後坐在一旁休息時，女兒突然指著最外面的那張桌子驚呼說「好多人！」但她順著手指的方向看過去，分明就只有一個阿姨在擺供品，根本沒有看到其他人，但女兒卻堅持說有很多人在那邊吃東西。

女網友接著問女兒說「那土地公裡面（內殿）也很多人嗎？」只見女兒看了就說「對啊！很多人！」接著就一直吵著要回家，但她看過去明明裡面就只有一位阿姨正在擲筊杯，沒有其他人。

女網友指出，拜拜完後，她和女兒一起觀看早上在土地公廟拍的照片，女兒指著照片說有很多人！他們都在吃媽媽還有那個姨嬤要拜的東西，並表示說這些人當時都好吵，她聽不懂大家在說什麼，所以就想要快點回家了。原PO聽完這些覺得很神奇，因為女兒是第一次在外面這樣跟我說，但女兒不知道，她根本看不到她說得那些人，可能當時土地公剛好在宴客吧！

貼文引起網友討論，「女兒還小，神跟人還分不清」、「土地公在請客嗎？」、「就前2年時，我也曾帶小孩去拜土地公，拜完要回家前我叫小孩去跟土地公說我們要回家了、結果他望著土地公廟裡面一直看，後面蹦出一句說土地公公祢吃飽了嗎？而且小孩看到的正是我當下拜土地公的供品」。