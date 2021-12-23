周三美股主要指數連續第二天上漲，因投資人對Omicron變種病毒的擔憂緩解、樂觀的經濟數據帶來提振，以及白宮表示將與反對大規模社會支出和氣候變遷法案的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）恢復協商。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲261.19點或0.74%，為35753.89點，連兩日來已上漲逾800點。標準普爾500指數漲47.33點或1.02%，為4696.56點，本周可望收紅。那斯達克綜合指數漲180.81點或1.18%，為15521.89點。

惟在假期即將到來之前，市場交投相對清淡。12月24日周五為聖誕節（周六）補假日，美股休市。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下滑11.33%，報18.63點。

MSCI全球股票指數上漲0.94%。

周三華爾街股市從頭漲到尾，克服了有關於Omicron新冠變種病毒的擔憂，此外，美國消費者信心持續改善，以及第三季國內生產毛額（GDP）增長優於預期，亦帶動市場走高。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師Anu Gaggar表示，就新冠疫情而言，市場沒有之前那麼擔心，Omicron可能不會對經濟造成太大影響，拜登總統也說了我們不會重返封鎖。

但Gaggar亦表示，今年12月市場的波動比以往劇烈許多，她預期今年「聖誕行情」的漲幅將略為失色。

所謂的「聖誕行情」是在一年的最後5個交易日和來年的頭兩個交易日，美股通常會上漲。根據LPL Financial出具的報告，如果「聖誕老人」沒來，就可能預告著「熊」就要來。

白宮周三表示將繼續與參議員曼欽協商。該民主黨參議員在周末表示不會投票支持拜登的「重建美好未來」（Build Back Better bill）法案，基於參議院兩黨席次五五分的現實，如果曼欽不投下贊成票，將對這項大規模社會與氣候支出法案帶來致命的一擊。

標普500指數11大類股全面上漲，非必需消費品類股漲1.73%，漲幅最大；其次為科技股收漲1.33%和醫療保健股漲1.17%。

受原油價格持續上漲激勵，能源股漲0.57%。

美國監管機關批准輝瑞的新冠口服藥可用於12歲以上、具重症風險的族群。輝瑞收漲1.04%。

開拓重工上漲1.9%，資產管理公司Bernstein調升其股票評級，並表示這家重機具製造商將成為全球經濟成長反彈的主要受惠者。

獲花旗將目標價從170美元提升至200美元，蘋果股價由跌轉升，收漲1.53%，為175.64美元。

特斯拉大漲7.4%，其執行長馬斯克接受媒體訪問時表示他已經賣夠股票，達到了出售10%特斯拉持股以繳納鉅額稅金的目標。