王力宏、李靚蕾婚變事件才暫告一段落，緊接著換章子怡、汪峰夫妻檔被傳離婚，只因兩人退出共同投資的電影公司，對此章子怡昨（22日）晚間在微博做出回應，並TAG丈夫的帳號。

章子怡、汪峰2015年結婚，兩人育有一對子女，加上汪峰與前妻生的女兒「小蘋果」汪曼熙，一家五口和樂融融，不過章子怡、汪峰被發現17日低調退出一起投資的「新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司」股東行列，加上藝人黃安爆料章子怡、汪峰離婚，婚變消息甚囂塵上。

這個傳聞很快傳到章子怡的耳裡，她不甘被亂唱衰，22日晚間11點多在微博上傳黃安的爆料截圖，上面大大印著一個紅色的「假」字，並澄清：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」文末標記老公汪峰的帳號，以行動力瓦解婚變謠言。

章子怡大動作駁斥婚變傳言，揚言要提告。（圖／微博@章子怡）

眼見情況不妙，黃安火速刪除原本的爆料貼文，今（23日）凌晨在微博PO一段影片，親自向章子怡、汪峰道歉，並祝福他們白頭偕老。

章子怡、汪峰從戀愛到結婚，都受到極大的輿論壓力，談及男方之前的婚姻紀錄，章子怡一點都不在意，曾霸氣地說：「只要我理解你就好，你是和我過日子，不是跟所有人過日子」接著開玩笑：「每個人都有混蛋王八蛋的時候，我很慶幸當時沒在他身邊」汪峰聽完笑了，忍不住虧：「不幸的是在她混蛋王八蛋的時候我趕上了」，此時章子怡笑得像個孩子，甜蜜地回嘴：「那你就受著吧」。