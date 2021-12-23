陝西省西安市疫情防控指揮部22日晚間公布，第一輪新冠病毒核酸篩查工作共發現核酸陽性人員127例，已轉運至市定點醫療機構診斷治療。23日除了零時開始全市社區封閉管理外，並啟動實施第二輪全員核酸檢測。大陸《環球時報》23日報導，西安新增新冠肺炎確診病例數連日增加， 21日單日新增52例本土病例，顯示出疫情防控形勢依然複雜嚴峻。22日西安宣布疫情防控升級，非生活必需場所暫時停業，全市社區（村）、單位實行封閉式管理，並宣導全體市民「非必要不離市」，全面加強管控措施。

國家衛健委22日發布通報，21日全國新增本土確診病例57例，其中陝西53例，52例在西安。廣東東莞2例，天津和廣西各1例。根據22日最新的疫情通告，西安此輪疫情已發生外溢，當天，河南沈丘縣檢出4例核酸陽性患者，其中兩例已被確診，4例患者皆於18日從西安自駕返回。

《環時》報導，一位西安市民22日表示，在宣布防控升級之後，確實有不少西安市民上街採購，周邊大中型超市的人流量要比以往大許多，但人們的整體情緒和以往沒有太多不同，並沒有什麼驚慌之感，都是比較樂觀的。在農貿市場中，新鮮蔬菜的採購量比較大，基本上都已經賣光。但在大中型超市中，供貨比較充足，人們購買日用品的數量也不是太大，總體狀況比較平穩，但由於人流量比以往大很多，結帳要排很長的隊，畢竟在23日零時就要開始全市社區封閉管理了。

《環時》報導，對於西安本輪疫情，大陸防疫專家陶黎納22日分析稱，鑒於Omicron毒株的傳染性，大陸在疫情防控上採取了更為嚴密的措施。

他認為，中國在疫情發生後的兩年間已經積累了相當豐富的防控經驗，反應迅速、措施嚴密，相信西安的疫情也會在一段時間內得到有效控制。陶黎納建議其他地方加強對有西安旅居史人員的監控，並做好加強針接種工作。

西安檢出的確診病例數連日增加，21日突破50例，進入病例報告高峰期。截至12月22日下午，西安本輪疫情自12月9日以來累計報告本土病例143例，疫情已波及陝西省內的咸陽、延安以及廣東東莞、北京通州區等地。

陝西省疾控中心主任劉峰在21日下午舉行的疫情新聞發布會上介紹，此輪疫情，西安已出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，疫情已經進入病例報告高峰期。劉峰表示，陝西疾控中心已對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變異毒株，均與12月4日巴基斯坦入境航班PK854旅客中發現的境外輸入病例高度同源。但據公開資訊，目前尚不知Delta毒株是如何從入境航班傳播出來的。

12月22日下午舉行的西安疫情防控新聞發布會上，西安市疫情防控指揮部辦公室副主任張峰虎表示，經過綜合研判，西安當前疫情防控形勢依然複雜嚴峻，特別是在封控區之外發現陽性病例，已經出現社區傳播。

鑒於疫情形勢的複雜嚴峻，西安市22日下午宣布，疫情防控提級管理，全面加強管控措施。根據最新疫情防控措施，西安已宣導全體市民非必要不離開西安，對於非必要離開人員進行勸返；暫停全市長途客運班線，計程車、網約車不得進入中高風險地區，也不得出市區運營；另外，西安決定進一步加強社會面管控，大幅減少人員流動。除防疫需要和民生保障以外，非生活必需場所暫時停業。暫停舉辦大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等；暫停遊園、廟會、集市、民俗、廣場舞等群眾性活動；進一步加強社區、村組管理，堅決遏制疫情傳播。全市社區（村）、單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出採購生活物資，其他家庭成員除在疫情防控、城市運轉保障、居民生活密切相關行業工作外，一般不外出。截至22日0時，西安市共畫定封控區229個，管控區76個，封控16萬人，管控68.5萬人。

另外，12月22日下午舉行的陝西疫情防控新聞發布會上，陝西省委教育工委委員冀映秋表示，截至12月22日，西安市全市停課學校3574所（其中中職39所，高中146所，初中301所，小學1190所，幼稚園1898所），停課人數209.8萬人（其中涉及學生178.71萬人）。

12月18日起西安市組織實施全員核酸檢測，12月21日下午，陝西疫情防控新聞發布會表示，西安市第一輪全員核酸檢測工作已經完成，累計核酸檢測1566.17萬人次。西安計畫於12月23日啟動實施新一輪全員核酸檢測。