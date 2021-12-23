【愛傳媒簡秀枝專欄】道德，是藝術的基本良知，希望也是最後防線。

藝術，需要創意、內涵，強調自我辨識度。古今中外，大師林立，要走出一條自己的藝術創作之路，確實不容易。

正也因為當個頂天立地、傑出藝術家不容易，對於那些天賦異稟、嘔心瀝血的創作者，總是希望透過各種奬賞，或公私立機構的收藏，來肯定他們的成就。

國藝會國家文藝獎正是如此，長年來透過至高的文藝機構，給予榮譽與奬金，張顯包括藝術家在內的各類創作者，付出的血汗與智慧果實。

而威尼斯台灣館更是台灣藝術走向國際的稀有展演櫥窗，在外交的挫敗與夾縫中，好不容易於義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），打造平台，以藝術展演與國際接軌，守護著台灣的尊嚴與驕傲。這樣的努力，完全是希望讓全世界看到台灣，藝術風丰之外，當然包括台灣的容顏與良心。

所以不管是國家文藝獎，或是威尼斯雙年展台灣館代表，抑或德國卡塞爾文件展的藝術家，絕對需要挑精選良，具備無瑕初心與人格地位。

近幾年，政府在原住民平權上，作了許多努力，拔酌原住民藝術家，也對原住民的各項努力與成就，給予有形、無形資助，在國家預算的編列與挹注，一點也不手軟，年年正式、公開邀請傑出原住民，參與各項競爭，聚焦、甚至保障他們的展露機會，不惜以國藝會高度，頒予國家文藝獎；以威尼斯藝術雙年展台灣館的靈魂舞台，呈現他們的創作，都是台灣走向平權社會，珍惜少數群族成就，彌足珍貴的步伐。

藝術家撒古流・巴瓦瓦隆是2018年國家文藝獎得主，也是2022年威尼斯台灣館代表藝術家，近日被具名指控曾涉妨礙性自主等行為，我們感到無比振驚與遺憾，也期待有關部門，介入調查。

然而，典藏身身藝術媒體，我們不希望未審先判，也秉持哀矜勿喜的心情，對於撒古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）事件，保留審慎嚴肅態度，靜候國藝會、北美館召開相關會議，作最後定奪。

基於媒體的社會責任，典藏決定全面下架2020年所出版的國家文藝撒古流・巴瓦瓦隆的專書《山芋頭》，包括實體通路與電子書。

社會道德意識越來越覺醒，令人無比欣慰，期待撒古流・巴瓦瓦隆的案例，成為藝術界的警戒，在藝術創作的孤獨、坎坷路上，屬於良知、初心，道德責任，需要被高度正視與守護。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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