去年擔任嘉義憲兵隊少校特種情報調查官的吳姓男子，休假酒駕遭吊銷駕照後，仍無照駕駛自用小客車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部以漠視法令及平日宣教，嚴重影響軍譽為由，要他今年3月1日以不適服現役退伍，吳男不服提告，遭台北高等行政法院駁回。

去年1月16日晚上10點多，吳男休假期間酒駕開車，還將車輛停置於嘉義市博愛路2段與友愛路交叉路口影響交通，經員警到場處理，認定他身上散發酒氣有酒後駕車之嫌疑，欲對他實施酒精測試檢定遭拒絕，員警開單舉發。

嘉義監理所對吳男裁罰18萬元並吊銷駕照，他駕照遭吊銷後，竟仍自去年1月19日至同年7月12日止，無照駕駛自用小客車進出營區達85次，經憲兵第二０三指揮部除了記過外，召開不適服現役人事評審會，決議考核原告不適服現役，層報陸軍司令部後核定吳退伍。

吳男辯稱駕照遭吊銷，但仍需通勤進出營區，且無公務車可供使用，才無照駕駛，且指揮部未就他有利、不利部分一併考量，有違客觀原則，他提訴願遭決定駁回後，於是提起行政訴訟，請求撤銷退伍的處分。

北高行政法院佐以指揮部的人事評審會資料，認為吳男身為資深軍官，卻無法遵守營務營規，集合期間時常遲到，且不能配合部隊管制，生活表現差強人意，又身為資深幹部，於拒絕酒測經吊銷駕照後仍開車進出營區達85次，原處分並無違誤，駁回他的請求。可上訴。