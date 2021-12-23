隨著南韓新冠肺炎疫情持續升溫，防疫當局近日再次升級防疫政策，提醒民眾出門須戴口罩，但此項規定才剛上路沒幾天，就傳出一名戲劇圈的資深演員不僅搭乘計程車時脫下口罩，經司機勸阻後還飆罵對方甚至動手揮拳，氣得司機將畫面曝光，引起網友熱烈討論。

南韓政府自宣布11月份起「與病毒共存」，並鬆綁各項防疫規定後，南韓確診人數便不斷爆增，就連演藝圈的大咖明星們也接連突破性感染，讓不少民眾人心惶惶，眼看疫情遲遲無法消退，防疫單位只好再度宣布升級，所有商家只能營業到9點，民眾出入健身房及公共場合需配戴口罩等措施。

而這項措施才實施沒幾天就陸續傳出違規事件，根據南韓媒體的報導，一名活躍於戲劇圈及電影圈的資深演員A，出道已超過40年，在演藝圈中相當知名，有「國民演員」之稱。但近日他準備搭乘計程車與另外2名友人返家時，在途中接到電話他便脫下口罩，司機不斷勸阻並提醒他將口罩戴上，不料該演員便突然暴怒，開始飆罵司機髒話，從公開的監視器畫面中還能看到他試圖揮拳揍司機，幸好一旁的友人及時阻止，才沒有釀成社會案件。

但報導中也指出，這名演員已不是初犯，2014年時他也曾因酒醉與計程車司機發生爭執，甚至鬧上法院，而這次又發生飆罵司機一事，對此演員解釋，當時只是覺得車內有點悶，又因為喝醉誤會司機說的話，才會一時情緒激動，目前已向司機道歉並會準備和解金給對方，希望能將此事化解，並希望記者能幫他打上馬賽克避免引起爭議，但南韓網友已開始紛紛猜測這名演員到底是誰。