我國旅日強投陳偉殷本季表現低迷，季初風光加盟日職阪神虎，但因為傷勢僅出賽2場，隨後被下放二軍，日本媒體《BaseBall Channel》近期對各隊洋將給出評價，提到陳偉殷時則給出差評，稱他為「繳出失敗賽季的左投老將」，狀況與巨人陽岱鋼相似。

陳偉殷離開美職後加入日職羅德，加盟金為3000萬日幣，出戰4場比賽都沒拿下勝投，但自責分率僅2.42，狀況其實滿穩定，之後以2年約轉投阪神，年薪約200萬美元，4月29日面對老東家中日龍，先發6局被打5安失1分奪下勝投，也是重返日職後首勝，相隔了3497天。

不過之後遭遇左肩傷勢困擾，被下放二軍後就沒再回歸了，相當可惜，但對此除了日本媒體給出差評外，韓國媒體《OSEN》也毫不留情，文中寫說他在旅美後，也在日本「吃了就跑(韓文，類似「薪水小偷」)」、「無論在美國還是日本，都始終如一」。

確實受傷對職業選手來說有時難以避免，不過職業場上就是如此現實，若無法為球隊貢獻成績，就無法得到相對認同，加上陳偉殷過去在中日龍非常風光，更以絕佳狀態轉戰美職，沒想到之後狀態漸漸下滑，目前36歲的他要找回身手恐怕還需要一段時間。