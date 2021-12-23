雖然四大公投案最後開出4個不同意，但部分縣市開出的票數卻出人意料，網路政論節目《鄉民大會》就邀請資深媒體人陳揮文、黃暐瀚及直播主統神等人針對公投後的狀況進行討論，陳揮文就表示總統蔡英文的民調雖然很高，但他並不服氣，說「她是個很爛的總統，但是她很會選舉！」

陳揮文昨（22）日在Yahoo TV《鄉民大會》針對民進黨的執政成果進行論戰，陳揮文認為現在台股指數雖然1萬7、1萬8，「但真正賺錢的人有多少？」陳揮文說，蔡英文的民調比較好，這點他承認，但他也想問全世界除了極權國家、共產國家、社會主義國家，哪有國家關新聞台的？

陳揮文表示，黃暐瀚曾說過蔡英文很厲害，但他對於這說法並不同意，認為用奧步贏、骯髒贏也是贏，但「這樣哪有厲害啦？」

陳揮文說，雖然蔡英文現在的民調很高，但他對此並不服氣！陳揮文指出，蔡英文民調之所以高，不是因為她做得好，而是因為她會選舉，「不是因為她是好總統，她是個很爛的總統，但是她很會選舉，很會收買」，並說蔡英文其實並不會執政，稱「她就用奧步，她骯髒贏她就贏了！」

而針對四大公投的結果，陳揮文表示自己也不會硬要說民進黨沒有贏，「你有贏阿，但你是怎麼贏的，你用奧步贏的嘛！」