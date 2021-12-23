中共中央機關報《人民日報》23日報導，華中科技大學人權法律研究院近日發布《美式「抗疫」的人權災難》報告指出，面對新冠肺炎疫情肆虐，美國政府未能將本國人民的生命健康權置於最重要位置，放棄了對弱勢群體的平等保障和特殊保護，成為抗疫國際合作的絆腳石，造成嚴重人道主義災難。美式「抗疫」的失靈，再次凸顯這個自詡「民主燈塔」「人權衛士」國家的痼疾，「美式人權」的虛偽性暴露無遺。

根據世界衛生組織的資料，截至12月21日，美國新冠肺炎確診病例超過5000萬，占全球確診病例數超過18％；死亡病例約80萬，約占全球死亡病例數的15％。美國疾控中心的分析顯示，美國實際感染人數可能遠超正式公布的確診病例數。

報告指出，回溯美國政府抗疫進程，其失敗的直接原因是將政治凌駕於科學之上，將政治利益置於人民生命健康之上。

報導稱，在美國國內層面，抗疫政策淪為政黨政治的籌碼，兩黨博弈成為疫情防控的最大障礙。

報導指出，在國際層面，美國在全球攜手抗疫的關鍵時刻退出世界衛生組織，「重返」世衛組織後又夾帶「溯源政治化」的私貨，企圖阻撓科學溯源工作的開展。美國還對伊朗、古巴、委內瑞拉、敘利亞等國肆意實施單邊制裁，致使這些國家難以及時獲得抗疫所需的醫療物資。在本國疫情失控的情況下，美國仍然放任疫情向外擴散。

2020年4月至2021年3月，美國公民累計出國2319.5萬人次，其出國目的地遍布全球，而且經陸地出國人數最多。美國對外出口的新冠疫苗不到國內疫苗產量的1％。美國疾控中心發布的資料顯示，今年3月至9月，美國浪費了至少1510萬劑新冠疫苗。美國還通過將抗疫模式、疫情溯源、疫苗有效性等科學問題政治化的手段，對外「甩鍋」推責，嚴重阻礙國際合作。

報導表示，華中科技大學人權法律研究院副教授何苗表示，盡管美國憲法宣稱公民的生命權是基本權利，需要予以保護，但實際上，美國並未積極履行本國法律規定的尊重和保障生命權的義務，更沒有承擔國際人權公約規定的人權義務和國際責任。

報導稱，冠肺炎疫情的肆虐，暴露出美國社會不平等、人權保障不足等嚴重問題。報告指出，少數族裔、老年人群體、貧困人口、殘疾人、無家可歸者、兒童等弱勢群體在疫情期間處境極其艱難。據《華盛頓郵報》報導，在18至39歲年齡組別裡，非洲裔和拉丁裔的新冠肺炎病亡率是白人的3倍多，而美洲原住民的病亡率幾乎是白人的9倍。美國兒科學會和兒童醫院協會聯合發布的報告顯示，截至10月28日，美國兒童新冠肺炎確診病例累計接近640萬例，占全美確診病例總數16.6％。

華中科技大學人權法律研究院教授徐軍華認為，新冠肺炎疫情是世界各國面臨的一次人權大考。科學、有效、有序採取疫情防控措施，全力保障人民生命健康，是各國政府必須承擔的人權責任。作為世界上最發達的國家，美國在疫情防控中進退失據，造成了深重的人權災難。

報告進一步分析指出，美式「抗疫」失敗的根源在於美國固有的制度缺陷、價值錯位和對人權的嚴重忽視。

美國最大的制度缺陷在於「資本至上」，政府救助政策意在救資本而非救人命，對社會上長期存在的不公平問題既沒有意願也缺乏能力改變，與其向全世界宣稱的「人人生而平等」的人權理念背道而馳。