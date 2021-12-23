今年受到疫情影響，許多消費型態隨之改變，卻也衍伸出許多問題。根據消保處統計，截至11月底，今年五大消費糾紛就有將近1.9萬件，包含線上遊戲、健身、食品、服飾和電信等類型。其中食品投訴案件就高達4002件，以標錯價格、外送訂單問題與黑心食品等案件為大宗。投訴多如牛毛，你對台灣的消費環境感到安心嗎？即使有七天鑑賞期，消費糾紛還是層出不窮？

免費鑑賞一組N+1 先試吃一盒滿意再購買 不滿意免運費收回

保健食品必須長期保養。消費者隨意購買一盒，有一搭沒一搭地吃，無法達到保健效果；而不確定就一次購買多盒，又可能會有風險，怕踩到地雷，若體質不適合，退貨也不方便。坊間的七天鑑賞期時間太短，不但無法令人滿意，還可能因無法退貨而後悔購買。有些公司因運送期間外盒受損，或是以缺少發票等理由拒絕退貨，產生消費糾紛等不愉快的經驗。購物是人生的小確幸，搞得不愉快不是很令人沮喪？

康成志業有鑑於此，以消費愉快的理念，推出「免費鑑賞一組N+1，先試吃一盒滿意再購買，不滿意免運費收回」，不會買了後悔，而且是在零風險、零糾紛的情況下，讓消費者愉快地購買產品，這就是康成志業之所以要推廣「友善消費模式」的原因，徹底改變你對保健食品的消費體驗！

康成志業主動向消費者遞出橄欖枝，翻轉台灣的保健食品消費環境。(圖/業者提供)

主動遞出橄欖枝 營造共好的良善循環

「免費鑑賞一組N+1」是康成志業獨創的消費新模式。先試吃一盒滿意再購買，不滿意免運費收回，就是這麼簡單！零風險、零糾紛、不麻煩的最友善消費模式，就在康成志業！

許多客戶都很訝異這種消費方式，還會反問說：「難道不怕我跑掉嗎？！」這樣創新的友善消費模式，改變消費者的三觀！康成志業總經理羅昱生表示：「先相信客戶，客戶才會相信我們！」明白信賴是商業運作的根基，康成志業從自己開始做起，翻轉台灣的保健食品消費環境，主動向消費者遞出橄欖枝，讓客戶先滿意，成功營造雙贏的局面，形成你高興我高興，消費者與業者大家互信的良善循環。