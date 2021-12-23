農委會主委陳吉仲今日表示，泰國香腸豬肉製品含有非洲豬瘟陽性，呼籲消費者年關將近不要從郵寄國外豬肉製品，這些陽性病毒會傳染到我們的畜牧。

陳吉仲今日到立法院經濟委員會專案報告，會前接受媒體採訪回應有關泰國郵包含有非洲豬瘟入台議題，表示會跨部會合作針對快遞、郵包100％X光機檢查，做好邊境防疫。

有關開放日本福島食品部分，陳吉仲表示，全世界在2011年311大地震之後，所有國家陸續開放，只剩台灣和中國大陸針對區域9大類食品管制，農委會檢測邊境秋刀魚等日本水產品都100％合格，沒有任何輻射殘留。