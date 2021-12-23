隨著蘋果全新的MacBook Pro 14吋與16吋機型在台正式開賣，德誼數位也推出了專屬聖誕優惠，凡購買MacBook Pro 14吋與16吋外的指定機型，即可獲得1000元指定配件購物金，加購 AppleCare+再加贈1500 元以外，31日前再祭「聖誕獻禮優惠」，周邊商品折扣最低下殺69折，指定商品如無線快充行動電源、智慧插座等實用配件享買一送一優惠。
另購買iPhone 13指定款就贈送500元指定配件購物金，加購指定保護殼及保護貼，即贈「科技易即通」；針對學生族群學習需求，購買iPad Air、iPad Pro 11吋即贈1000元、iPad Pro 12.9吋可獲得 2000元指定配件購物金。使用五倍振興券攜碼5G，搭配iPhone13與iPad Pro最低不到萬元，Apple Watch Series 7、Marshall Acton II藍牙喇叭搭配月租方案0元即可帶回家，Apple Watch加購DE Care行動裝置保險與指定款錶帶也享2500元優惠。
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