2021年即將進入尾聲，展望2022年，經濟面受新冠肺炎疫情影響，仍出現不少隱憂與風險，外媒特別整理十大可能對全球經濟產生衝擊的因素，提醒投資人能三思而行，其中若台海危機升級，將拖垮台灣晶片業，進而影響全球。

美媒報導，許多經濟研究機構都認為，明年經濟大致會出現強勁復甦、通貨膨脹數據降溫、貨幣政策轉向等狀況，但有很多意外因素會讓局勢出現變化，包括Omicron新變異株、聯準會升息、台海危機、大陸經濟成長停滯、恒大危機、通膨居高不下、新興市場發生擠兌、英國硬脫歐、食品價格上漲及新歐元危機等因素。

Omicron變異株帶來更多封鎖

Omicron已成為美國主流變異株，尤其它比前幾代的病毒株更具威脅性，代表疫情仍會全面影響生活，且全球供應鏈問題將會持續惡化，導致更多人被排除在就業市場之外，過去曾經經歷過的事情將會再次發生。

地緣政治風險

台海局勢的升級，無論是大陸全面封鎖台灣或直接入侵台灣，都會將世界上許多大國牽扯進去，但超級大國之間發生戰爭是很糟糕的，可能會發生凍結中美關係的制裁行動、台灣半導體產業崩潰等狀況，然而台灣半導體產業對全世界的汽車業、智慧手機產業等多方面都有巨大影響。

此外，巴西將在明年10月舉行大選，屆時該國處於經濟與疫情動盪的低迷期，可能會導致很多事情出問題，而在土耳其，反對派正有意將2023年選舉提前明年，匯率大跌也歸咎到土耳其總統艾爾段的非常態經濟政策。

通膨居高不下

2021年初，市場預期美國通膨率為2%，但事實上已狂飆至7%左右，2022年，市場有共識通貨膨脹率會下降，但很有可能出現意料之外的結果，Omicron 只是一個潛在的原因，美國勞工薪資已經在快速上漲，且沒有趨緩跡象；俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢可能會導致天然氣價格飆升，隨著氣候劇烈變化，食品價格可能會繼續上漲。

聯準會升息

從過去的歷史來看，2013年的升息引發恐慌、2018年則造成股市下跌，顯示升息仍對市場造成衝擊，這次升息的風險在於所有的資產價格已經上漲，有機構預測若聯準會明年升息三次，將會推高美國國債的殖利率與信用利差，進而導致2023年初出現經濟衰退。

聯準會多次升息影響新興市場

升息將可能導致新興市場出現大跌，阿根廷、埃及、巴西、南非和土耳其等5個國家會是明年5大風險經濟體，其中阿根廷、南非及土耳其是2013至2018年美國升息後出現重大衝擊的國家，而台灣則因為債務少，經常帳順差充裕，因此資金外逃的風險也較小。

歐洲政局變動

歐洲各國的領導人雖團結支持歐洲項目，且歐洲央行也控制好政府借貸成本，希望能幫助歐洲度過新冠肺炎的危機，不過在未來1年內，義大利與法國的總統選舉將可能讓此事出現變化，若讓右翼、疑歐派人士上台，可能會剝奪央行需要的政治支持，歐洲債券市場的寧靜也會被打破。

英國脫歐

英國和歐盟之間有關北愛爾蘭議定書的談判會持續到2022年，達成共識的過程中將遇到不小挑戰，這種不確定性將打擊商業投資拖累英鎊，進而影響人們的實際收入推高通貨膨脹，且如果英國與歐洲爆發關稅戰爭，關稅及供應鏈緊繃的問題也會讓產品價格升高。

財政政策的未來

疫情期間許多國家都選擇執行寬鬆貨幣政策已降低衝擊，然而隨著疫情進入後期，財政政策的未來也成為關注焦點，許多國家傾向勒緊錢包，2022年公共支出的下降額達到全球GDP的2.5％左右，是2008年金融危機後導致經濟復甦放緩的財政撙節措施的5倍之多。

高昂的食品價格與動盪

新冠肺炎的影響與險惡的氣候狀況，讓食品的價格難以受到控制，明年也有極大機率保持在高點，2011年食品價格上漲引發民眾抗議浪潮，即使民眾起義屬於區域性的事件，仍會使廣泛區域的風險上升，這也是明年需要提防的重點。

大陸經濟成長狀況

2021第三季大陸經濟成長出現停滯，恒大危機地產、防疫封鎖和能源短缺導致經濟年成長率降至0.8％，遠低於世界早已習以為常的6％的中國經濟增加的速度，雖然能源危機有機會在2022年緩解，但其他兩個問題仍是隱憂。

大陸在防疫上的「清零」政策可能意味著Omicron新變異株會引發更多封城，而在需求疲軟和融資受限的情況下，佔大陸經濟約25％的房地產建設可能會出現下滑。