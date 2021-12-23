興櫃戰略新版公司騰雲(6870)海外布局再下一城，昨日開幕的三井不動產LaLa station上海蓮花路商場，全館採用騰雲所提供的客、商、金流解決方案，將協助建立商場行銷、營運及支付的OMO服務架構。

上海Mitsui Shopping Park LaLa station（LaLa station上海蓮花路），是三井不動產日本海外第一個結合車站、商業、辦公的綜合型商業設施，總建築面積達5萬平方公尺，是今年騰雲與三井繼上海金橋落成後，又一指標型海外合作案。

騰雲董事長梁基文表示，本次三井LaLa station上海蓮花路廣場是一個架構在車站之上的綜合型商場，其中的商場商家包含共享辦公室、超市、服飾專櫃、餐飲等多種樣貌，面對這種複雜的客、商、金流的全數位化管理，騰雲的團隊透過過去累積的豐富場域實戰經驗與專業的技術能力，不但解決跨業態商場資訊整合的問題，更提供給三井不動產跨國運營管理的能力，藉此成為三井不動產在國際開發案上不可或缺的合作夥伴。

騰雲所提供的新零售解決方案是首家以「解決方案即服務」為主軸，完整的滿足商業場域客、商、金流的服務需求，加上所有的服務都是以雲架構的方式導入，大幅提升跨國營運系統管理的效能，有助於商業場域招商。此外，透過這次跨國的緊密合作，共同協助上海蓮花路25年的老地鐵車站重塑商業模式，加入數位轉型的列車，騰雲的技術能力也為三井不動產未來在大陸、台灣、馬來西亞等地的商業設施案添加更多巿場優勢，加速三井海外擴張速度。

騰雲資本額1.6億元，今年前11月營收3.38億元，年增29.3％。目前於北京及上海皆有子公司，成立五年已有超過2成的收入來自於海外。本次LaLa station上海蓮花路商場導入估將再次推升騰雲於海外獲利能力，未來並可每年有持續衍生的服務收入。